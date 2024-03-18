Розритий котлован і нові підтоплення: що відбувається на проблемній ділянці метро Києва (фото)

"Телеграф" побував на будмайданчику біля станції підземки "Деміївська" та дізнавався, чи якось вплинула на ремонт перегону гучна відставка ексочільника підземки Брагінського

У Києві триває ліквідація серйозної аварії на перегоні між станціями синьої гілки столичної підземки "Либідська-Деміївська". Наразі небезпечна зона огороджена парканом, а на будмайданчику працює спеціальна техніка і тривають ремонтні роботи, повідомляє журналіст "Телеграфу".

Зокрема на місці колишнього Деміївського ринку і частини демонтованих МАФів ремонтники розрили котлован, облаштували спеціальні залізні перекриття та виконують роботи під землею.

Будмайданчик над аварійним тунелем

Неофіційно журналістам нашого видання будівельники повідомили, що гучна відставка очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського на хід робіт поки ніяк не вплинула.

Металеві конструкції в огородженій зоні

Деінде біля будмайданчику все ж є незначні впадини

"Працюємо згідно з графіком і планом, ніякої заморозки ремонтних робіт не буде", — запевнили співбесідники "Телеграфу".

Огороджувальний паркан, що попереджає про небезпеку для пішоходів

Вода після дощу накопичується біля будівництва

Єдине, на що скаржаться ремонтники, — це дощ, який вже добу йде у столиці і додає певних незручностей аварійним бригадам. Зокрема опади перетворюють ґрунт на будмайданчику в місиво з глини і піску.

Частина вцілілого асфальту після зимової надзвичайної пригоди

Калюжі після дощу нікуди не стікають

Також дощова вода потрапляє всередину котловану, але її постійно відкачують насосами. Очевидно, від дощової води стають м'якшими і підземні шари ґрунту в районі будівництва. Це теж не додає впевненості, що все далі йтиме за наміченим планом та чи не стануться якісь нові надзвичайні позаштатні ситуації або зсуви, зізнаються робітники.

Спецтехніка на об'єкті працює без зупину

Розритий котлован в місці, де деформувався тунель підземки

Поки ж земля на території поблизу будівництва — без видимих деформацій, просідань землі і тріщин. Проте в деяких місцях накопичується чимало дощової води, яка не встигає стікати у зливостоки.

У той же час тривають жваві будівельні роботи біля фундаменту ТРЦ Ocean Mall зі сторони річки Либідь. Там під зведеною новою будівлею на території колишнього холодокомбінату №2 ремонтна бригада також розрила неглибокий котлован. А поряд підігнана спецтехніка і будівельний кран. Територія будмайданчику також огороджена високим парканом, всередину сторонніх не пропускають.

Будроботи біля недобудованого ТРЦ Ocean Mall

Річка Либідь, під якою проходить частина тунелю метро

Водночас біля знаменитої столичної "тарілки" (будівля Державної технічної бібліотеки по вул.Антоновича, 180. — Авт.) за залізним будівельним парканом лежать тонни металобрухту, які найближчим часом планують вивозити на металобазу. Серед мотлоху — батареї, залізна арматура, залишки якогось спецобладнання, металічні блоки тощо.

На зупинці біля станції метро "Либідська" тепер людно весь день

Наземний транспорт в бік Теремків курсує постійно без сильних затримок

Нагадаємо, наприкінці лютого підрядник аварійних робіт — компанія Autostrada — повідомляла, що у проблемному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська", у цілодобовому режимі тривали ремонтні роботи. Тоді фахівці завершили перенесення комунікацій та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон. Саму ж аварійну ділянку, довжина якої становить 27 метрів, активно готували до демонтажу. Після чого на її місці мали збудувати нову ділянку — монолітну з прямокутним перетином.

Деформація ґрунту біля колишнього Деміївського ринку. Грудень-2023

Як повідомлялось, раніше мер Києва Віталій Кличко скорегував свій прогноз щодо відновлення руху між станціями "Деміївська" і "Либідська". За оцінками міського голови, відремонтована ділянка відновить сполучення вже влітку цього року. До того міська влада відводила на ремонтні роботи пів року.

Також "Телеграф" писав, що прогнози міської влади щодо відновлення синьої гілки викликали недовіру серед деяких експертів, які допускали набагато песимістичніші варіанти. Так, голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявляв про те, що "синю" гілку метро в Києві, швидше за все, відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.