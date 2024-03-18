Разрытый котлован и новые подтопления: что происходит на проблемном участке метро Киева (фото)

"Телеграф" побывал на стройплощадке возле станции подземки "Демиевская" и узнавал, повлияла ли как-то на ремонт туннеля громкая отставка экс-директора подземки Брагинского

В Киеве продолжается ликвидация серьезной аварии на перегоне между станциями синей ветки столичной подземки "Лыбедская-Демиевская". В настоящее время опасная зона ограждена забором, а на стройплощадке работает специальная техника и продолжаются ремонтные работы, сообщает журналист "Телеграфа".

В частности, на месте бывшего Демиевского рынка и части демонтированных МАФов ремонтники разрыли котлован, обустроили специальные железные перекрытия и выполняют работы под землей.

Стройплощадка над аварийным тоннелем

Неофициально журналистам нашего издания строители сообщили, что громкая отставка руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского на ходе работ пока никак не отразилась.

Металлические конструкции в огражденной зоне

Кое-где у стройплощадки все же есть незначительные впадины

"Работаем согласно графику и плану, никакой заморозки ремонтных работ не будет", — заверили собеседники "Телеграфа".

Ограждение, предупреждающее об опасности для пешеходов

Вода после дождя накапливается возле стройки

Единственное, на что жалуются ремонтники, это дождь, который уже сутки идет в столице и создает определенные неудобства аварийным бригадам. В частности, осадки превращают грунт на стройплощадке в месиво из глины и песка.

Часть уцелевшего асфальта после зимнего чрезвычайного происшествия

Лужи после дождя никуда не стекают

Также дождевая вода попадает внутрь котлована, но ее постоянно откачивают насосами. Очевидно, от дождевой воды становятся более мягкими и подземные слои грунта в районе строительства. Это тоже не добавляет уверенности, что все дальше будет идти по намеченному плану и не произойдут ли какие-нибудь новые чрезвычайные внештатные ситуации, или оползни, признаются рабочие.

Спецтехника на объекте работает без остановки

Разрытый котлован в месте, где деформировался тоннель подземки

Пока же земля на территории вблизи строительства без видимых деформаций, проседаний земли и трещин. Однако в некоторых местах накапливается немало дождевой воды, которая не успевает стекать в водостоки.

В то же время продолжаются оживленные строительные работы у фундамента ТРЦ Ocean Mall со стороны реки Лыбедь. Там под построенным новым зданием на территории бывшего хладокомбината №2 ремонтная бригада также разрыла неглубокий котлован. А рядом подогнана спецтехника и строительный кран. Территория этой стройплощадки также ограждена высоким забором, внутрь посторонних не пропускают.

Стройработы возле недостроенного ТРЦ Ocean Mall

Река Лыбедь, под которой проходит часть тоннеля метро

Вместе с тем возле знаменитой столичной "тарелки" (здание Государственной технической библиотеки по ул. Антоновича, 180 — Авт.) за железным строительным забором лежат тонны металлолома, которые в ближайшее время планируют вывозить на металлобазу. Среди хлама – батареи, железная арматура, остатки какого-то спецоборудования, металлические блоки и т.д.

На остановке возле станции метро "Лыбедская" теперь людно весь день

Наземный транспорт в сторону Теремков курсирует постоянно без сильных задержек

Напомним, в конце февраля подрядчик аварийных работ — компания Autostrada — сообщала, что в проблемном тоннеле между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" в круглосуточном режиме продолжались ремонтные работы. Тогда специалисты завершили перенос коммуникаций, начав разбирать рельсы и леса, а также разбивать путевой бетон. Сам же аварийный участок, длина которого составляет 27 метров, активно готовили к демонтажу. После чего на его месте должны были построить новый участок — монолитный с прямоугольным сечением.

Деформация почвы возле бывшего Демиевского рынка. Декабрь-2023

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко скорректировал свой прогноз по возобновлению движения между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". По оценкам городского головы, отремонтированный участок возобновит сообщение уже летом этого года. До этого городские власти отводили на ремонтные работы полгода.

Также "Телеграф" писал, что прогнозы городских властей по восстановлению синей ветки вызвали недоверие среди некоторых экспертов, которые допускали гораздо более пессимистические варианты. Так, глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявлял о том, что синюю ветку метро в Киеве, скорее всего, откроют через несколько лет, поскольку перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель, и эти работы могут растянуться на годы.