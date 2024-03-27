Элитная недвижимость вместо исторического памятника – кто уничтожает остатки дворца Кирилла Разумовского

За фирмой стелется долгий шлейф сроком 20 лет

В числе исторических памятников, которые украинская столица теряет прямо сейчас появились остатки дворца последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Сохранившиеся подвалы в ходе ремонтных работ уничтожаются застройщиком и владельцем земли, чьи бенефициары плотно связаны с рядом скандалов и видными экс-регионалами.

Об уничтожении подвалов дворца Кирилла Разумовского написал активист Андрей Короб на своей странице в соцсети Facebook. По его словам это историческое место вошло в Свод памятников, и в составе комплекса Киевской крепости попало в руки частной фирмы.

Земельный участок на карте Киева

Последняя, ООО "Соби", как сообщает активист, проводит так называемый "капитальный ремонт". На деле же речь идет о реконструкции с надстройкой коммерческого назначения. В ходе этих работ уничтожаются подвалы дворца, которые сначала должны были изучить археологи.

Что известно о земельном участке

6 июня 2018 года своим решением Киевгорсовет передал право аренды на земельный участок с кадастровым номером 8000000000:82:006:0010 фирме ООО "Соби" сроком на 15 лет. Земельный участок площадью в 208 квадратных метров по адресу улица Ивана Мазепы, 3 "в" и "г" передавался для эксплуатации, обслуживания и благоустройства нежилых домов.

Решение горсовета по земле с остатками дворца

Целевым назначением данной земли указывалось строительство и обслуживание рыночной инфраструктуры. А за аренду "Соби" должно было платить ежегодно 4% от нормативной денежной оценки земли.

Аренда дана до 2033 года

Судя по размещенному проекту, в планах ООО "Соби" — провести капитальный ремонт одноэтажного дома площадью 430 квадратных метров и сделать к нему пристройку.

Таким должен стать флигель дворца Кирилла Разумовского после ремонта

Что известно об арендаторах дворца Разумовского

ООО "Соби", по данным аналитического портала YouControl, принадлежит двум собственникам – Сергею Надееву и Анатолию Шалоплуту, каждый из них владеет 50% фирмы. И сама фирма, и особенно ее владельцы, имеют отношение к различным сомнительным операциям и даже уголовным делам. Но обо всем по порядку.

Пожалуй, впервые под пристальное внимание СМИ Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут попали в 2015-м году в связи с самым скандальным строительством в столице. Речь шла о 22-этажке по улице Грушевского, 9а, в которой за квадратный метр квартиры просили 5 тысяч долларов. Понятно, что по карману это было лишь украинской элите, причем в списке квартирантов числился даже экс-президент Виктор Янукович. Это не считая перечня куда менее известных "регионалов".

Но скандальный статус дом на Грушевского, 9а приобрел еще до ввода в эксплуатацию. Работы по строительству здания начались еще в начале 2000-х годов, а застройщиком стало ООО "Инвес", совладельцами которой и были Шалоплут и Надеев.

Перипетии строительства элитной многоэтажки достойны целого романа. Дом начали строить на месте детского сада у Мариинского парка и здания Верховной Рады. Изначально хотели сделать секции на 9, максимум 11 этажей, но по факту здание оказалось 22-этажным с квартирами, площадь которых могла превышать 1000 квадратных метров. Вмешательство городской прокуратуры ни к чему не привело, и дом остался стоять.

Впрочем, сейчас Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут официально не являются владельцами "Инвеса", но это не значит, что в их деятельности не осталось места для сомнительных операций. Причем часто в этих операциях мелькают весьма интересные фамилии.

От Алексея Омельяненко до Нестора Шуфрича

В 2017-м году сайт "Комментарии" рассказал об одной любопытной сделке с участием Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута, касавшейся кредитов на десятки миллионов гривен. Так, в 2003 году Козинский поселковый совет Обуховского района Киевской области раздал участки на острове Безымянном.

Смысл сделки заключался в том, что потом под эту землю ныне государственный "Укргазбанк" выдал кредиты в десятки миллионов гривен, вернуть которые не сумел. А среди получателей земли оказались несколько взаимосвязанных людей – глава наблюдательного совета банка Алексей Омельяненко, а также Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут.

К примеру Алексей Омельяненко отдал в залог свою землю за кредиты, выданные "Укргазбанком" сомнительной одесской фирме ООО "Трест Нафтокар". Займы на сумму 54 млн грн возвращены не были. При этом земля на острове Безымянный была арестована прокуратурой, которая расследовала незаконное выделение этих участков в 2003-м году.

Проще говоря, "Укргазбанк" лишился 54 млн грн, которые, по версии "Комментариев", были выведены из банковского учреждения его топ-менеджментом. Заметим, что Алексей Омельяненко в 2018-м году и вовсе подозревался в хищении 100 млн грн из банковского учреждения и даже был арестован, но впоследствии освободился без залога.

Впрочем, кроме строительства скандальной высотки на Грушевского 9а и капитального ремонта здания с подвалами дворца Кирилла Разумовского, Надеев и Шалоплут "засветились" и в массе других дел.

К примеру, они давно и активно занимаются добычей природных ископаемых, необходимых для строительства. Так, ООО "Соби" с 2021 года разрабатывает месторождение глины и суглинки (почва с высоким содержанием песка) в селе Копачев Обуховского района Киевской области.

Но все же основное сырье, добываемое ООО "Соби" — песок, причем добыча идет из рек, что делает компанию заметным игроком на рынке речного флота. Но и тут компания и ее владельцы не обошлись без уголовного шлейфа.

Так, ООО "Соби" по версии главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, вело незаконную добычу песка из реки Десна в Вышгородском районе Киевской области. Впрочем, последние судебные действия по уголовному производству № 12018110000000468 датируются еще 2018 годом, так что нашла ли подтверждение версия Нацполиции – неизвестно.

Вместе с тем, в июне 2023 года уже Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство № 72023000210000051 по фактам уклонения от налогов, подделки документов и нарушения правил пользования недрами.

Согласно судебным документам от 15 января 2024 года детективы БЭБ считают, что ООО "Соби" использовало фиктивные фирмы у которых якобы покупали сахар и торф. На деле же никаких операций не проводилось, что помогало просто списывать на расходы деньги и уходить от уплаты налогов, прежде всего НДС.

ООО Соби вело фиктивные закупки, считает БЭБ

Таким образом ООО "Соби" по версии Бюро экономической безопасности смогло насчитать себе 103,5 млн грн расходов, которых не было, в том числе 17,2 млн грн НДС. Еще от уплаты налогов на 55,2 млн грн компания якобы уклонилась в период с 2020 по 2023-й годы.

БЭБ считает что ООО Соби вела дела с конвертами

При этом отдельный вопрос – взаимоотношения ООО "Соби" Надеева и Шалоплута с ООО "Укрстройтрестсервис". Последняя компания ведя добычу песка в Киевской области занижала объемы добычи, продавая неучтенный объем (547 664 тонны) "Соби" всего по 33 гривны за тонну. Впоследствии компания Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута продавала песок по 160 гривен, заработав тем самым 87,5 млн грн.

ООО Соби покупал песок по 33 гривны

Кстати, по данным сервиса YouControl, ООО "Укрстройтрестсервис" входит в группу компаний, принадлежащую народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Последний вот уже несколько месяцев находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений.

Словом, вести совместный бизнес с "регионалами", это можно сказать "фишка" Сергея Надеева и Анатолия Шалоплута. И явно неслучайно, что один из их партнеров, экс-депутат Киевгорсовета от ПР, большой поклонник УПЦ МП Алексей Омельяненко сейчас уничтожает исторический холм в столице на Воздвиженке.