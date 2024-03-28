Київрада підтримала петицію про збереження будинку: продовження історії з Андрієм Шевченком

Сусідні будівлі вже зруйнували до фасаду

Постійна комісія з питань культурної спадщини Київської міської ради одноголосно підтримала петицію щодо збереження історичної садиби Грубера, збудованого 1882 року на вулиці Прорізній, 25а. Раніше на місці історичної будівлі планували звести сучасний офісний центр.

Про це повідомив засновник громадського пам'яткоохоронного простору "Цегла" Дмитро Перов. За словами активістів, забудовник вже знищив сусідні будівлі, залишивши лише фасад.

Вигляд усередині

Нагадуємо, наприкінці жовтня 2023 року активісти спільноти "Цегла" у Telegram-каналі оголосили про намір Київради продати земельну ділянку, де знаходиться флігель садиби Грубера за адресою вул. Прорізна, 25А, у Шевченківському районі Києва.

31 жовтня земельна комісія Київради більшістю голосів (21 з 23) схвалила передачу земельної ділянки під реконструкцію нежитлових будівель з метою зведення офісного центру. 2 листопада це рішення було остаточно затверджено депутатами міської ради. У той день під стінами КМДА зібралися активісти, які виступали проти цього рішення.

Фасад будинку

Реконструктором повинно бути ТОВ "Златовлад", яке належить Сергію Кравченку. Власник тісно пов'язаний з відомим ексфутболістом Андрієм Шевченком.

Раніше "Телеграф" писав, що депутати Київської міської ради вимагають від Державної адміністрації Президента України прибрати паркани біля озера Редькіно, відоме як Міністерка.