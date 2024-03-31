Контроль, детектори й не тільки: в Києві посилюють безпекові заходи у метро та інших громадських місцях

На станціях метро почнуть застосовувати ручні металодетектори

У столиці мають на меті посилити заходи безпеки в метро й в інших місцях великого скупчення людей. Крім того, планують обмежити заходи з участю значної кількості людей. Про це стало відомо з протоколу засідання Ради оборони міста.

Відповідний документ опублікувало у своєму Telegram ГО "Пасажири Києва". Зазначається, що відповідні рішення прийняті з метою захисту населення столиці.

Зокрема, вирішили невідкладно опрацювати питання щодо обмеження проведення заходів в місті Київ, які передбачають участь значної кількості людей, та переглянути раніше прийняті рішення про погодження проведення таких заходів в місті. Також, узгодили переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Крім того, керівництву київської підземки було доручено посилити заходи контролю на входах/виходах зі станцій, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. А також забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння та наявності засобів першої медичної допомоги.

Разом з тим, адвокати ГО "Пасажири Києва" відзначають, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить лише до утворення скупчень людей на зупинках, що наражає їх на небезпеку, а також до втрати їхнього часу та коштів. На думку представників громадської організації, першочергово мало б бути переглянуте саме це рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки ракетної атаки РФ на Київ, що сталася 25 березня. Під ударом опинилися одразу чотири райони столиці.