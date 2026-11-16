Акція добігає кінця: в "АТБ" ще можна заощадити 120 грн на популярному засобі для прання

Пропозиція діє на упаковку рідкого засобу для прання українського виробництва

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Побутова хімія залишається однією з категорій товарів, на яких покупці намагаються заощадити під час акцій. Особливо вигідними можуть бути пропозиції на засоби для прання, які регулярно використовують у домашньому господарстві.

На сайті торговельної мережі "АТБ" опублікували пропозицію зі знижкою на рідкий засіб для прання WASH & FREE у розчинних капсулах. Акційна ціна діє до 17 листопада включно, тож охочим придбати товар дешевше варто поквапитися. Детальніше про це раніше писав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%".

За акційною ціною одна капсула WASH & FREE обходиться приблизно у 8,61 гривні

Зараз упаковку WASH & FREE із 19 капсулами продають за 163,50 гривень замість 284,40 гривень. Знижка становить 42%, а покупець заощаджує 120,90 гривень на кожній упаковці. Таким чином, одна капсула обходиться приблизно у 8,61 гривні. Це гарна нагода зекономити на популярних товарах, аби поповнити місячні запаси побутової хімії.

Як повідомляв "Телеграф", пачка вершкового масла "Своя Лінія" вагою 400 г в "АТБ" подешевшала на 20%.