Контроль, детекторы и не только: в Киеве усиливают меры безопасности в метро и других общественных местах

На станциях метро начнут применять ручные металлодетекторы

В столице усилят меры безопасности в метро и в других местах большого скопления людей. Кроме того, планируют ограничить мероприятия с участием большого количества людей. Об этом стало известно из протокола заседания Совета обороны города.

Соответствующий документ опубликовало в своем Telegram ОО "Пассажиры Киева". Соответствующие решения приняты с целью защиты населения столицы.

В частности, решили безотлагательно проработать вопросы ограничения проведения мероприятий в городе Киев, которые предполагают участие значительного количества людей, и пересмотреть ранее принятые решения о согласовании проведения таких мероприятий в городе. Также согласовали пересмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, руководству киевской подземки было поручено ужесточить меры контроля на входах/выходах со станций, в том числе с применением ручных металлодетекторов. А также обеспечить проверку систем видеонаблюдения, пожаротушения и средств первой медицинской помощи.

Вместе с тем, адвокаты ОО "Пассажиры Киева" отмечают, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги приводит лишь к образованию скоплений людей на остановках, что подвергает их опасности, а также к потере их времени и средств. По мнению представителей общественной организации, в первую очередь должно быть пересмотрено именно это решение.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о последствиях ракетной атаки РФ на Киев, произошедшей 25 марта. Под ударом оказались сразу четыре района столицы.