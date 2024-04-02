У Києві з рейок зійшов трамвай і врізався в ринок: фото з місця події

Причини та обставини НП встановлюються

У вівторок, 2 квітня, у Дарницькому районі Києва з рейок зійшов трамвай. Унаслідок події вагон врізався в торговий кіоск, опинився на пішохідній доріжці та перегородив рейки.

За попередніми даними, постраждав один перехожий. Фото з місця НП зробила ексклюзивно для "Телеграфа" Маргарита Квєткіна.

Наразі відомо, що вагон трамвая злетів із рейок на Позняках і врізався в один із місцевих кіосків. У результаті події рух трамваїв було заблоковано.

У соціальних мережах пишуть про те, що водій трамвая, нібито, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Цю інформацію, наразі, офіційно не підтверджено.

За попередніми даними, постраждав випадковий перехожий. На місці працювала швидка, рятувальники та патрульні поліцейські.

Причини та обстановки того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Фото: Маргарита Квєткіна

Фото: Маргарита Квєткіна

Фото: Маргарита Квєткіна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві нахабний водій порушив кілька ПДР і розбив три авто. На водія Ford склали 2 протоколи — за порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП, а також за рух смугою громадського транспорту.