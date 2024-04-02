Київ задихається: зафіксовано високий рівень забрудненості повітря (карта)

Рекомендовано утриматись від провітрювання та довгих прогулянок

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Причиною цього стало підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10.

Він був занесений на територію України із Середземномор’я разом із хвилею тепла. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Найвищий показник забруднення повітря фіксується на лівому березі столиці. За даними стаціонарного пункту моніторингу, розташованого за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 (Соцмісто), загальний індекс якості повітря становить 78, що є високим рівень забруднення.

Якість повітря в Дніпровському районі

На правому березі Києва ситуація не набагато краще. За даними моніторингу, на вулиці Щусєва, 20 (Сирець) загальний індекс якості повітря складає 76, що свідчить про високий рівень забруднення. Такий же показник фіксується на проспекті Правди, 64-Г (Святошин).

Рівень забруднення у Шевченківському районі

Середній рівень забруднення повітря спостерігається у Голосіївському районі. За даними моніторингу, на вулиці Китаївській, 22 загальний індекс якості повітря складає 71.

У Голосіївському районі Києва

Радіаційний фон у Києві у нормі.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу забрудненого повітря, рекомендується:

Уникати прогулянок та провітрювання приміщень.

Уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі.

Пити багато води.

Якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Раніше "Телеграф" писав, що на Україну насувається пилова хмара аж з Сахари. Очікується погіршення якості повітря.