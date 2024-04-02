В Киеве с рельс сошел трамвай и врезался в рынок: фото с места происшествия

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются

Во вторник, 2 апреля, в Дарницком районе Киева с рельс сошел трамвай. В результате произошедшего вагон врезался в торговый киоск, оказался на пешеходной дорожке и перегородил рельсы.

По предварительным данным, пострадал один прохожий. Фото с места ЧП сделала эксклюзивно для "Телеграфа" Маргарита Кветкина.

На данный момент известно, что вагон трамвая слетел с рельс на Позняках и врезался в один из местных киосков. В результате произошедшего движение трамваев было заблокировано.

В социальных сетях пишут о том, что водитель трамвая, якобы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация, на данный момент, официально не подтверждена.

По предварительным данным, пострадал один из случайных прохожих. На месте работала скорая, спасатели и патрульные полицейские.

Причины и обтоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Фото: Маргарита Кветкина

Фото: Маргарита Кветкина

Фото: Маргарита Кветкина

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве наглый водитель нарушил несколько ПДД и разбил три авто. На водителя Ford составили 2 протокола — за нарушение ПДД, которые привели к ДТП, а также за движение полосой общественного транспорта.