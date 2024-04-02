Як пройти до бібліотеки: куди сходити в Києві почитати з дітьми

Насолоджуйтесь вражаючою архітектурою та почерпніть нові знання

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися і відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати разом з дітьми місця, де можна спокійно провести час і разом почитати.

Цікаво, що саме сьогодні, 2 квітня, відзначається Міжнародний день дитячої книги, присвячений дню народження Ганса Крістіана Андерсена. Це ще один привід провести час разом із дітьми за прочитанням цікавої та пізнавальної книги.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас список місць, де можна посидіти в затишній атмосфері разом з дитиною та почитати щось цікаве.

Центральна бібліотека ім. Шевченко для дітей

Адреса: Проспект Перемоги, 25-а

Режим роботи: з понеділка до п’ятницю з 9:00 до 18:00, у суботу з 10:00 до 18:00. Вихідний – неділя.

Центральна бібліотека ім. Шевченко для дітей

"Ламаємо стіни та стереотипи" – під таким гаслом кілька років тому почалася тотальна перебудова цієї бібліотеки зі столітньою історією.

Усередині створена комфортна зона релаксу та місця, де можна не лише заглиблюватись у читання, а й відпочити чи попрацювати. Слово "дитяча" в назві не повинно збивати з пантелику, тому що обмежень у віці для запису та відвідування бібліотеки немає. Поки дорослі перебувають у читальній залі, діти можуть грати в ігровому просторі.

У бібліотеці функціонує інтерактивне навчання за допомогою проекту "Розумники Smart Kids". Також для зручності створено 3D-тур бібліотекою. Одна з найцікавіших інновацій оновленого простору – комфортна тераса на даху, яка користується шаленою популярністю у теплу пору року – тут можна не лише з користю провести час, а й зробити гарні фото.

Що саме тут цікаво та унікально – це велика добірка коміксів, які зараз користуються великою популярністю серед дітей та дорослих.

Національна бібліотека України для дітей

Адреса: вулиця Януша Корчака, 60

Режим роботи: з понеділка до четверга з 8:30 до 17:30, у п’ятницю з 8:30 до 17:00, у неділю з 9:00 до 17:30. Вихідний день – субота.

Національна бібліотека України для дітей

Національна бібліотека України для дітей є визначною дитячою бібліотекою країни, заснованою у 1967 році. Будівля бібліотеки сама стала витвором мистецтва, адже вона нагадує розгорнуту книгу з елементами футуризму та вражає своєю архітектурною красою.

У приміщенні ви зустрінете низку художніх шедеврів, таких як напівкругле керамічне панно "Перводрукарі", кімната казок та квітів від Ольги Рапай, а також металеві ковані елементи, кольоровий вітраж та багато іншого.

Бібліотека для дітей пропонує багато цікавих просторів, включаючи театральний гурток з ляльковим театром, кімнату для прослуховування музики та розвитку мови, літній дворик для читання, актовий та комп’ютерні зали, мовний клуб та кімнату з книгами іноземними мовами.

Бібліотеку можуть використовувати діти віком до 18 років та їхні батьки.

Бібліотека КПІ

Адреса: Проспект Перемоги, 37

Режим роботи: з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:30. Вихідний — субота та неділя.

Бібліотека КПІ

Бібліотека КПІ – не лише найбільша технічна університетська бібліотека країни, а й унікальний архітектурний об’єкт. Загальна площа бібліотеки – 14 тисяч квадратних метрів, як люблять тут наголошувати, "це – як сім держав Монако".

Усередині – справжній Хогвардс: у легкій напівтемряві ви піднімаєтеся крутими сходами, навколо – арт-зона та постійно діючі інсталяції – на стінах панно художника Володимира Пасивенка, об’ємні портрети в рамах та гігантські стелажі з книгами.

Але, мабуть, особливу родзинку до цієї атмосфери додає Маятник Фуко, найбільший в Україні, розташований на першому поверсі, і за яким цікаво спостерігати з висоти, наприклад, дев’ятого поверху.

Тут є безкоштовний вай-фай та комп’ютери, за якими можна працювати, зручні столики на поверхах та, що суттєво: широкий вибір не лише технічної літератури, а й сучасної художньої.

Бібліотека №115 для дітей

Адреса: вулиця Оноре Де Бальзака, 28

Режим роботи: з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00 (п’ятниця – з 10:00 до 19:00). Субота – з 11:00 до 18:00. Вихідний – неділя.

Бібліотека №115 для дітей

Після реконструкції повністю було змінено дизайн приміщень та з’явилося сучасне технологічне обладнання – привертають увагу модернові світильники та цікавий європейський дизайн інтер’єру.

Тут на вас чекають мультимедійне обладнання, інформаційний термінал, зони Wi-Fi, комп’ютери та планшети, зручності, що забезпечують вільний доступ до всіх зон та приміщень користувачів з інвалідністю. Є навіть власна кухня – так що вгамувати можна не лише інформаційний голод.

Тут регулярно відбуваються тематичні заходи, влаштовують зустрічі супергероїв, обговорюють методи ненасильницького спілкування, є навіть гурток робототехніки та дитячі книжкові "ігрові" полиці у вигляді сот.

Центральна районна бібліотека "Свічадо"

Адреса: бульвар Ромена Роллана, 13-в

Режим роботи: з понеділка до неділі з 10:00 до 18:00. Вихідний – субота.

Центральна районна бібліотека "Свічадо"

Бібліотека була заснована у 1938 році з ініціативи мешканців столиці. Свою сучасну назву вона отримала 1993-го.

Особлива увага приділяється учнівській молоді, яка становить майже половину відвідувачів. Книжковий фонд налічує майже 70 тис. екземплярів. Серед них – книги, журнали, інші періодичні видання з різних галузей знань.

Одна з найголовніших відмінностей цього простору від інших оновлених бібліотек – поділ на зони і тактильні лінії для людей з вадами зору, які розташовані по всьому приміщенню. Тут є проектор та підвісні мікрофони для заходів, дитячі кімнати з активностями, художні гуртки, мовний клуб та покази мультфільмів.

Велика увага приділяється естетичному вихованню молоді. Зокрема, проводяться літературні та музичні вечори, презентації книг, творчі зустрічі, круглі столи та виставки.

З історії свята: 2 квітня 1805 року народився датський письменник Ганс Крістіан Андерсен, який прославився своїми казками "Гидке каченя", "Дюймовочка", "Принцеса на горошині", "Стійкий олов’яний солдатик" та багатьма іншими. Саме цього дня, у день народження письменника, щорічно відзначається Міжнародний день дитячої книги.

Свято започатковано у 1967 році з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) з метою підкреслити важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального образу дитини, пропагувати любов до читання та привернути увагу до дитячих книг.

За матеріалами БЖ.

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