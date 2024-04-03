Ажіотаж і черги до примірочних: як у Києві відбулося відкриття магазину Zara (відео, фото)

Ця подія викликала непідробний інтерес серед любителів шопінгу

У середу, 3 квітня, у київському торговельно-розважальному центрі DREAM відкрився популярний магазин одягу Zara. Компанія Inditex вирішила повернутися до столиці після того, як понад два роки тому залишила український ринок через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на відкритті Zara у DREAM і став свідком того, як у магазині з самого ранку почали збиратися покупці.

Люди вишиковувалися в черги біля примірочних і проявляли непідробний інтерес до асортименту магазину. На касах також можна було побачити черги з покупців.

У магазині Zara в ТРЦ DREAM на Оболонському проспекті, 1-б продається одяг, взуття, аксесуари, текстиль, головні убори та інше. Асортимент досить різноманітний — тут представлено багато базових та трендових речей.

Крім цього в магазині є відділ Zara Kids — це оригінальна лінійка одягу для хлопчиків, дівчаток і новонароджених. Моделі вирізняються стильним дизайном, високою якістю, порівняно невеликими цінами та переважно натуральними, гіпоалергенними матеріалами.

Люди вишиковуються в черги біля примірочних

На касі також черга з покупців

У магазині представлений широкий асортимент товарів

Покупцям є з чого вибрати

На взуття спостерігається великий попит

Трендові моделі

На відкриття магазину деякі батьки прийшли разом із дітьми

У магазині представлений текстиль та взуття

Асортимент припав до душі покупцям

Одна з відвідувачок Zara поспілкувалася з кореспондентом "Телеграфа" і розповіла про те, чому вона рада поверненню цих магазинів до Києва.

"По-перше, тут дуже хороші та якісні речі. А по-друге, це робочі місця. Це можливість для людей працювати, заробляти гроші і можливість для нашої економіки. Тому ми дуже раді", — підкреслила жінка.

Крім цього, 3 квітня, також магазини Zara відкрили свої двері в ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, 12 і в ТРЦ Respublika Park на Кільцевій дорозі, 1.

В цих точках продажу також спостерігається неабиякий ажіотаж серед покупців.

Також у п’ятницю, 5 квітня, заплановано відкриття магазинів Zara у київських ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2-т та ТРЦ Lavina Mall на вулиці Берковецькій, 6-д.

Нагадаємо, що компанія Inditex, яка володіє великими мережами магазинів, зокрема Zara, Bershka, Massimo Dutti та інші, планує знову відкрити 50 із 84 магазинів в Україні.

Бізнес-група поступово відновить роботу, починаючи з 20 магазинів, включаючи торгові точки Zara у торгових центрах Києва. Загальна кількість магазинів по всій країні з часом зросте до 50.

За словами представників компанії, відновлення комерційної діяльності Inditex в Україні буде "поступовим" як у фізичних, так і у віртуальних магазинах та буде адаптоване "до потреб ринку".

Зважаючи на всі обставини, компанія планує відкрити близько 50 магазинів в Україні в найближчі місяці. Це буде Київ та великі міста, розташовані на заході, подалі від фронту.

Відомо, що 34 магазини, які залишаться закритими, перебувають на півдні та сході України, які безпосередньо постраждали від війни.

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