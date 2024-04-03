Ажиотаж и очереди в примерочные: как в Киеве прошло открытие магазина Zara (видео, фото)

Данное событие вызвало неподдельный интерес среди поклонников шопинга

В среду, 3 апреля, в киевском торгово-развлекательном центре DREAM открылся популярный магазин одежды Zara. Компания Inditex решила вернуться в столицу после того, как более двух лет назад, покинула украинский рынок из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на открытии Zara в DREAM и стал свидетелем того, как в магазине с самого утра начали собираться покупатели.

Люди выстраивались в очереди возле примерочных и проявляли неподдельный интерес к ассортименту магазина. На кассах также можно было заметить очереди из покупателей.

В магазине Zara в ТРЦ DREAM на Оболонском проспекте, 1-б продается одежда, обувь, аксессуары, текстиль, головные уборы и многое другое. Ассортимент достаточно разнообразен — здесь представлено много базовых и трендовых вещей.

Кроме этого в магазине есть отдел Zara Kids – это оригинальная линейка одежды для мальчиков, девочек и новорожденных. Модели отличаются стильным дизайном, высоким качеством, сравнительно небольшими ценами и преимущественно натуральными, гипоаллергенными материалами.

Люди выстраиваются в очереди возле примерочных

На кассе также очередь из покупателей

В магазине представлен широкий ассортимент товаров

Покупателям есть из чего выбрать

Обувь пользуется большим спросом

Трендовые модели

На открытие магазина некоторые родители пришли вместе с детьми

В магазине представлен текстиль и обувь

Ассортимент пришелся по душе покупателям

Одна из посетительниц Zara пообщалась с корреспондентом "Телеграфа" и рассказала о том, почему она рада возвращению магазинов брендовых вещей в Киев.

"Во-первых, здесь очень хорошие и качественные вещи. А во-вторых, это рабочие места. Это возможность для людей работать, зарабатывать деньги и возможность для нашей экономики. Поэтому мы очень рады", — подчеркнула женщина.

Кроме этого, 3 апреля, также магазины Zara открыли свои двери для посетителей в ТРЦ River Mall на Днепровской набережной, 12 и в ТРЦ Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.

В этих точках продаж также наблюдается большой ажиотаж среди покупателей.

Также в пятницу, 5 апреля, запланировано открытие магазинов Zara в киевских ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича, 2-т и ТРЦ Lavina Mall на улице Берковецкой, 6-д.

Напомним, что компания Inditex, владеющая крупными сетями магазинов, в частности Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие, планирует вновь открыть 50 из 84 магазинов в Украине.

Бизнес-группа постепенно возобновит работу, начиная с 20 магазинов, включая торговые точки Zara в торговых центрах Киева. Общее количество магазинов по всей стране со временем вырастет до 50.

По словам представителей компании, возобновление коммерческой деятельности Inditex в Украине будет "постепенным" как в физических, так и в виртуальных магазинах и будет адаптировано "к потребностям рынка".

Учитывая все обстоятельства, компания планирует открыть около 50 магазинов в Украине в ближайшие месяцы. Это будет Киев и большие города, расположенные на западе, подальше от фронта.

Известно, что 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся на юге и востоке Украины — в местах, которые непосредственно пострадали от войны.

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