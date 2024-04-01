Скандал у Києві навколо будівництва церкви: на місце приїхали тітушки (відео)

Кияни вийшли з протестом

У Києві на Оболоні почалося скандальне будівництво храму. Місцеві жителі обурені тим, що зелена зона, розташована впритул до дитячого садочка та навпроти школи, була передана Київрадою у 2021 році для будівництва релігійної споруди без врахування їхньої думки.

Ситуація загострилася, коли під час встановлення паркану на цій ділянці були помічені "тітушки", яких, ймовірно, залучив замовник будівництва. Про це повідомляє місцевий паблік "Життя Оболонь".

Очевидці зазначають, що на територію будівництва були привезені "бабусі Черновецького", або як ще називають у народі "Машеньки". Також присутня поліція.

Місцеві вийшли з протестом проти появи храму на вулиці Північній.

Ще відео обурених киян.

Що відомо про скандальне будівництво церкви

Восени 2021 року депутати Київради без попереднього обговорення з громадськістю та без проведення громадських слухань підтримали відведення земельної ділянки площею 0,20 га для будівництва храму. За рік оренди релігійна громада платитиме лише 293 гривні.

Місце на карті

Замовником виступає Релігійна громада Пресвятої Трійці в Оболонському районі Києва Української Греко-Католицької Церкви. Генпідрядник – ТОВ "КТБП №3 Плюс". Згідно з планами, храм буде збудовано до кінця 2027 року.

Проєкт будівлі

Нещодавно на ділянці між дитячим садочком №664 та школою №170, були вирубані дерева, які садили самі жителі Оболоні. Сьогодні, 1 квітня, на цій території розпочалися підготовчі роботи до будівництва церкви Пресвятої Трійці.

Паспорт об'єкта

На ділянці зібралися невідомі люди, які "охороняють" будівництво. Мешканці району називають їх "тітушками".

Початок будівельних робіт

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Оболоні намагаються незаконно покласти кабель і пробити дамбу, яка захищає від весняних повеней. Роботи проводяться без відповідних дозволів.