Найдорожчі гаражі у Києві: що продають майже за 100 тисяч доларів

Розташовані у центрі міста на вулиці Лютеранській

У Києві продають гаражі майже по сто тисяч доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує однокімнатна квартира в новобудові на околиці міста.

"Телеграф" розглянув пропозиції та з'ясував, що продають за такі гроші.

Гаражі знаходяться в підземному паркінгу житлового комплексу "Тріумфальна арка" на вулиці Лютеранській, 10А. Це елітний район в історичному центрі Києва, в пішій доступності від Хрещатика, Майдану Незалежності та урядового кварталу. Побудований у 2000-2005 роках.

ЖК "Тріумфальна арка"

Площа першого гаража становить 36 квадратних метрів. Це більше, ніж у більшості однокімнатних квартир.

Гараж являє собою окремий бокс з цегляними стінами та залізобетонними перекриттями. Він відгороджений шлагбаумом, а за безпекою стежить охорона. У паркінгу є два ліфти, що робить доступ до гаража зручним і комфортним.

Підземний паркінг

За нього просять 96 тисяч доларів.

Оголошення продажу

Другий гараж продається за 90,1 тисячі доларів, проте його паркомісце трішки меншої площі — 18,5 квадратних метрів.

Пропозиція на olx.ua

Ширина боксу 3,14 метра, довжина 5,5 метрів, висота 2,54.

Вид гаража

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продають шикарну квартиру майже за 6 мільйонів доларів. Розкішні апартаменти розташовані в Печерському районі столиці.