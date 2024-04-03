Скандальное строительство церкви на Оболони: власти отреагировали на конфликт

За выделение земельных участков голосуют депутаты Киеврады

В Киеве продолжается конфликт вокруг скандального строительства церкви по улице Северной. Жители Оболони обеспокоены возведением греко-католического храма и призывают местные власти дать разъяснения.

"Телеграф" получил комментарий от пресс-службы председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика. Там отмечают, что разрешение на застройку территории вблизи учебных заведений было выдано Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

Контрольную карточку в нарушение благоустройства открывает также департамент КГГА, а именно Департамент территориального контроля города Киева. В Оболонской РГА подчеркнули, что администрация не участвовала ни на одном этапе согласования строительства.

"Нет ни одного этапа согласования строительства, где принимала бы участие районная администрация. Ни согласований, ни разрешений на такие работы мы не предоставляем, все осуществляется исключительно через городские структуры", — сообщили в пресс-службе.

Также в районной администрации уверяют, что не инициировали строительство храма и нет возможности влиять на какие-либо строительные работы в районе. Для этого существуют специально созданные департаменты КГГА, несущие ответственность за свои решения.

"За выделение земельных участков голосуют депутаты Киевской городской рады", — подчеркивают в пресс-службе председателя Оболонской РГА.

В учреждении отметили, что не имеют никаких законных способов прекратить строительство церкви на улице Северной, так как не имеют отношения к его согласованию.

Что говорят в УГКЦ

Администратор Прихода Пресвятой Троицы отец Андрей прокомментировал ситуацию СМИ. По его словам, повреждение забора вокруг строительства местными жителями для религиозного общества является вызовом.

"Коммуницирование с местным сообществом происходило еще на этапе получения разрешительной документации, с 2017 года, когда мы официально получили участок под строительство храма. Мы зарегистрированы в Оболонском районе, здесь молимся, и тут же нам выделили участок. Обсуждение было на том этапе, когда мы оказались в заложниках Детального плана территории — без него нельзя было ничего делать. Обсуждение велось в том числе онлайн: каждый мог подать замечание, высказать свое мнение", — отмечает отец Андрей.

Недавно установленный забор

Также администратор Прихода подчеркивает, что строительство храма было отмечено в новом Детальном плане территории. Священник говорит, что данные о строительстве церкви не скрывались, ведь и сами чиновники не хотели бы подвергаться гневу общины. Однако он подозревает, что последние протесты против строительства имеют организованный характер.

"Я усматриваю четкую организацию: во-первых, когда я общался с протестующими, они все почему-то говорили о "колокольне" — ее в планах нет, но говорят так, будто "заряжено". Во-вторых, были как-то упреки в католиков — Они пересказывали это в частных разговорах, а очень не хочется, чтобы ситуация имела развитие на межрелигиозной основе. В-третьих, я видел на площадке того же мужчину, который выступал на сессии городской рады, когда поднимался вопрос о выделении земельного участка от представителей местных жителей. Он ходил в капюшоне, был активным и вступал в диалог", — говорит отец Андрей.

Реакция местных властей на конфликт

Городские власти Киева таки отреагировали на скандальную ситуацию с ограждением, которое появилась на зеленой зоне в Оболонском районе. На забор вокруг строительной площадки, который уже частично разобрали местные жители, появилось предписание Департамента территориального контроля.

Предписание Департамента территориального контроля

В документе говорится, что владельцы ограждения должны предоставить разрешительную документацию на ее установку. Если это не будет сделано в течение 3-х дней, заказчик будет вынужден демонтировать ограждение и за свой счет восстановить благоустройство на земельном участке.

Детали по строительству храма

Первый проект религиозной постройки на этом месте был представлен еще в марте 2017 года. Но городская комиссия по культуре, туризму и общественным коммуникациям отложила проект до проведения общественных слушаний из-за недовольства местных жителей.

Основной претензией является факт строительства среди жилого массива, где рядом находится детский сад, школа, детские и спортивные площадки.

Также жители Оболони утверждают, что не было общественных слушаний и одобрения местным сообществом. Но существует информация о том, что определенные обсуждения строительства храма все же проводились. На неофициальном сайте Оболонского района можно найти упоминание об опросе, состоявшемся в мае 2017 года. По результатам опроса, 382 жителя Киева поддержали проект, а 247 – высказались против.

В январе и феврале 2018 года состоялся еще один этап обсуждения Детального плана территорий, где речь шла о размещении храма УГКЦ. В документе отмечается, что храм будет построен с соблюдением всех нормативных расстояний от детского сада и жилых домов, чтобы успокоить местных жителей, выразивших обеспокоенность по этому поводу.

Местная община утверждает, что земля была выделена значительно позже, в 2021 году, а не в 2017 году. Люди настаивают на том, что решение о выделении участка нужно пересмотреть или, как минимум, провести разъяснение.

Напомним, вечером 1 апреля жители улицы Северной вышли на протест против забора, возведенного на территории, где планируется строительство церкви. Протестующие призвали остановить строительство храма Пресвятой Троицы, которое проходит возле домов, школы и детской поликлиники. По их мнению, на этом участке должен быть сквер.

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