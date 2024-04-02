У Києві протестують проти будівництва церкви УГКЦ: фото, відео

Місцеві вимагають зробити сквер на цій ділянці

У Києві набирає обертів скандал навколо будівництва храму впритул до дитячого садочка. Увечері 1 квітня мешканці вулиці Північної вийшли на протест проти паркану, що звели на території, де планується будівництво церкви.

Людей було багато. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь".

Протестувальники закликали зупинити будівництво церкви Пресвятої Трійці, яке відбувається поблизу будинків, школи та дитячої поліклініки. На їхню думку, на цій ділянці повинен бути сквер.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у конфлікті брали участь "тітушки", яких, ймовірно, залучив замовник будівництва.

Також мешканці Оболоні вимагають від міської влади проведення громадських слухань.

Вже на зведеному паркані діти повісили плакати "Гроші на ЗСУ", "Не на часі".

Місцеві проти релігійної споруди поблизу дитячого садочка

Учасники групи "Оболонь" у Facebook зазначають, що всі офіційні звернення мешканців в КМДА були проігноровані. Місцеві просять голову Оболонської ради Кирила Фесика відреагувати та надати роз'яснення щодо об'єкта будівництва.

Українську Греко-католицьку церкву, яка планує звести храм на вулиці Північній, також можна вважати постраждалою стороною. УГКЦ отримала ділянку у постійне користування для будівництва за рішення Київської міської ради.

Кияни вимагають пояснень від Київради щодо надання ділянки УГКЦ.

Нагадуємо, 1 квітня на вулиці Північній зібралися невідомі люди, які "охороняли" будівництво храму. Мешканці району називають їх "тітушками". За день там встигли звести паркан. Також була присутня поліція.

Раніше "Телеграф" писав, що Київрада підтримала петицію про збереження історичної садиби Грубера. На її місці планували звести сучасний офісний центр. За словами активістів, за проєктом забудови міг стояти ексфутболіст Андрій Шевченко.