Краса та витонченість: де і коли в Києві розквітнуть магнолії

Загалом у світі налічується близько 240 видів рослин сімейства магнолієвих

У Києві вже незабаром почнуть розпускатися перші магнолії. Пишне цвітіння цих чудових рослин зазвичай триває близько 14 днів і тому мешканцям та гостям столиці просто необхідно встигнути помилуватися їх неповторними квітами.

Перші магнолії починають розпускатися в Києві, як правило, на початку - в середині квітня. Ці квітучі дерева можна побачити у кожному з районів столиці.

Так, за інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).

Ці дерева з легкістю можна знайти в парках і скверах по всьому Києву. Обов’язково відвідайте наведені нижче весняні локації — зарядіться незабутніми враженнями та зробіть пару фотографій на тлі яскравих квітучих магнолій.

Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:

Шевченківський район:

Пейзажна алея

парк імені Тараса Шевченка

Сирецький Парк

Подільський район:

площа Щекавицька

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича

парк "Кіото"

Дарницький район:

парк партизанської слави

парк Воїнів-Інтернаціоналістів

сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

парк "Перемога"

сквер на вул. Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

парк "Втішний"

парк "Орлятко"

Голосіївський район:

голосіївський парк ім. М. Рильського

Магнолії активно цвітуть лише 14 днів

Цікаво, що магнолія – це рід квіткових рослин сімейства Магнолієвих, що налічує близько 240 видів. Кожен з них має унікальні та неповторні квіти.

Рід назвав Шарль Плюм’є на честь французького ботаніка П’єра Маньоля у 1703 році. Спочатку в нашій мові використовувалася назва "Маньолія", яка потім трансформувалася у сучасне звучання.

Кожна магнолія має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.

Магнолії зачаровують своїм цвітінням

Раніше "Телеграф" розповідав, що в столиці спостерігається величезний ажіотаж навколо постановки "Конотопська відьма". Люди скаржаться на перекупників, які скуповують усі квитки, а потім продають їх за завищеною вартістю.