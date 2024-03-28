Краса та витонченість: де і коли в Києві розквітнуть магнолії
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Загалом у світі налічується близько 240 видів рослин сімейства магнолієвих
У Києві вже незабаром почнуть розпускатися перші магнолії. Пишне цвітіння цих чудових рослин зазвичай триває близько 14 днів і тому мешканцям та гостям столиці просто необхідно встигнути помилуватися їх неповторними квітами.
Перші магнолії починають розпускатися в Києві, як правило, на початку - в середині квітня. Ці квітучі дерева можна побачити у кожному з районів столиці.
Так, за інформацією КП "Київзеленбуд" магнолії можна побачити не лише у Ботанічному саду імені академіка Фоміна (вулиця С. Петлюри,1) та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка (вулиця Садово-Ботанічна, 1).
Ці дерева з легкістю можна знайти в парках і скверах по всьому Києву. Обов’язково відвідайте наведені нижче весняні локації — зарядіться незабутніми враженнями та зробіть пару фотографій на тлі яскравих квітучих магнолій.
Полюбувати магноліями у Києві можна на наступних локаціях:
Шевченківський район:
- Пейзажна алея
- парк імені Тараса Шевченка
- Сирецький Парк
Подільський район:
- площа Щекавицька
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- парк партизанської слави
- парк Воїнів-Інтернаціоналістів
- сквер на вул. Вербицького, 12
Дніпровський район:
- парк "Перемога"
- сквер на вул. Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на вул. Шумського, 3
Солом’янський район:
- парк "Втішний"
- парк "Орлятко"
Голосіївський район:
- голосіївський парк ім. М. Рильського
Цікаво, що магнолія – це рід квіткових рослин сімейства Магнолієвих, що налічує близько 240 видів. Кожен з них має унікальні та неповторні квіти.
Рід назвав Шарль Плюм’є на честь французького ботаніка П’єра Маньоля у 1703 році. Спочатку в нашій мові використовувалася назва "Маньолія", яка потім трансформувалася у сучасне звучання.
Кожна магнолія має унікальний вигляд і неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в столиці спостерігається величезний ажіотаж навколо постановки "Конотопська відьма". Люди скаржаться на перекупників, які скуповують усі квитки, а потім продають їх за завищеною вартістю.