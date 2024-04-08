У Києві частково компенсують купівлю авто військовим: за яких умов

Авто має бути переобладнане для потреб людей з інвалідністю

Столична влада оголосила про нову програму допомоги для військових з Києва, які втратили кінцівки на фронті. Згідно з програмою, їм буде частково компенсована вартість придбання нового автомобіля.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда в ефірі телеканалу "Київ". Вона зазначила, що вже визначено механізм компенсації вартості купівлі нового автомобіля для учасників бойових дій.

Програма передбачає часткову компенсацію вартості придбання авто для УБД, які отримали інвалідність I та II груп внаслідок поранення чи каліцтва.

Автомобіль має бути відповідно переобладнаний для потреб людей з інвалідністю. Максимальна сума компенсації становить близько 500 тисяч гривень. Це означає, що військовий може придбати авто і за вищою ціною, а місто компенсує частину від суми.

Розмір компенсації може становити від 10% до 95% від вартості автівки, але не може перевищувати 180 прожиткових мінімумів (545 040 грн).

Громадська організація "Пасажир Києва" відреагувала на цю ініціативу. Там вважають, що з одного боку, це дійсно добра ініціатива, яка допоможе цій категорії людей зберегти мобільність та самостійність.

Однак, з іншого боку, виникають питання щодо інклюзивності та справедливості.

"Наприклад, є військові, які мають кінцівки, але важко ходять. Є ті, хто (майже) втратив зір. Є дружини чи чоловіки, які з перебуванням партнера/партнерки на фронті, опікуються малими дітьми", — зазначається у повідомлені. — Інклюзивність — це про зручність пересування з дитячими візочками теж. Зручність в пересуванні батьків, зокрема військових, яким теж не виділяють окреме авто".

В організації підкреслюють, що не потрібно забувати про цивільних, які теж мають проблеми з мобільністю.

"Заклеїти лише одну прогалину, аби відбивати цим закиди про неадаптованість міст (Києва, зокрема) до переміщення військових з інвалідністю — не дуже ок", — зазначають в ГО "Пасажир Києва".

Місто повинне бути безбар'єрним для всіх, підкреслюють в організації.

"Насправді КМДА у впровадженні подібних ініціатив не можна забувати, що треба сильно прискорюватись (ще на вчора) з тим, щоб робити місто безбар’єрним для всіх і щоб воно мало якісний, передбачуваний і швидкий громадський транспорт. Краще, коли всі мешканці та гості Києва відчуватимуть комфорт, безпеку у пересуванні та інклюзивність, навіть якщо вони не мають чи не хочуть мати автівку", — додають у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що від Кличка вимагають прибрати згорілі та покинуті авто з вулиць Києва. Більшість пошкоджених автівок не стоять на місцях для паркування, а заважають виходу з під'їздів, проїзду пожежних машин, прибиранню вулиць та доступу до укриттів.