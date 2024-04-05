Від Кличка вимагають прибрати згорілі та покинуті авто з вулиць Києва

Якщо автівка заважає, то її можна забрати — Семенова

Кияни вже підіймали тему про покинуті автомобілі та закликали їх прибрати. Цього разу на проблему покинутих і пошкоджених авто, які захаращують вулиці столиці, звернула увагу депутатка Київради Ксенія Семенова.

Вона нагадала про вибух у покинутому авто в червні 2018 року, внаслідок якого ледь не загинули діти. Тоді мер Києва Віталій Кличко видав розпорядження про прибирання таких авто, але, за словами депутатки, проблема не зникла. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Семенова пропонує використовувати дві статті: "Є така стаття 265-4 КУПАП "Інспектори з паркування мають право евакуювати транспортний засіб, який розташований у заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки та стоянки, або ж у випадку, якщо він значно перешкоджає чи робить неможливим рух інших авто, чи пішоходів". І ще є правила дорожнього руху. Там дуже чітко написано, де не можна паркуватися", — пише депутатка Київради.

Вона зазначає, що більшість пошкоджених авто не стоять на місцях для паркування, а заважають виходу з під'їздів, проїзду пожежних машин, прибиранню вулиць та доступу до укриттів.

"Головна ідея – якщо автівка заважає чи становить загрозу іншим учасникам руху, то її можна забирати. А пішоходи теж учасники. І пожежна машина учасник. Переважна більшість горілих, гнилих, палених авто не стоять чемно на місцях для паркування", — зазначила Семенова.

Депутатка критикує поліцію за бездіяльність: "Поліція їх не евакуює. Бо це морока. Це вам не мерс з Прорізної забрати. За такими авто ніхто не приїде. Тоді поліція може їх через пів року здати на металолом. Але то ж лишня робота".

Семенова підкреслює, що пів року в Київраді розглядається проєкт рішення про систематичне виявлення таких авто.

"Нічого надзвичайного і поза межами закону. Поліція не хоче робити свою роботу? Ок. Раз на місяць комісія чиновників обходить район і фіксує авто. Передають це поліції. Інспектори з паркування вивозять це все", — пише вона. — "Але поліція приходить на засідання комісій і каже, що ПДР працюють тільки в центрі, а далі нема повноважень. Департамент транспорту просить їх не втягувати в цю аферу. Департамент благоустрою тягне як може. Колеги по Київраді такі — та нехай парламент щось там прийме, то ж не наше".

Також Семенова додала, що розчарована небажанням чиновників брати на себе відповідальність за цю проблему.

Журналіст Сергій Грішин виклав відео з вулиці Мокрої Солом'янського району, де обабіч стоять згорілі автівки після ракетного удару, який був чотири місяці тому. Він розкритикував мера Києва Віталія Кличка за бездіяльність.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в припарковане авто на великій швидкості врізався велосипедист. Патрульні, що прибули на виклик, відвезли автовласника на експертизу та оформили протокол.