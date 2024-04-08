Курс валют продовжує падати: скільки коштує долар у Києві

Євро продовжує дешевшати

Через зниження попиту на валюту, долар поступово падає в ціні. За вихідні іноземна валюта здешевіла на 20 копійок.

Ціна на євро також упала. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,84 грн

Євро (EUR): 42,09 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,64 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,00 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,24 грн

Євро (EUR): 42,74 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,85 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках також упав на десяток копійок.

Купівля: 39,18 грн

Продаж: 39,30 грн

Раніше "Телеграф" писав, що чекати від курсу долара у квітні. Через валютні інтервенції буде дещо мінливим. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.