Курс валют продовжує падати: скільки коштує долар у Києві
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Євро продовжує дешевшати
Через зниження попиту на валюту, долар поступово падає в ціні. За вихідні іноземна валюта здешевіла на 20 копійок.
Ціна на євро також упала. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 38,84 грн
Євро (EUR): 42,09 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,64 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,00 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,24 грн
Євро (EUR): 42,74 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 28,85 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках також упав на десяток копійок.
Купівля: 39,18 грн
Продаж: 39,30 грн
Раніше "Телеграф" писав, що чекати від курсу долара у квітні. Через валютні інтервенції буде дещо мінливим. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.