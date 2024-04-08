В Киеве частично компенсируют покупку авто военным: при каких условиях

Авто должно быть переоборудовано для нужд людей с инвалидностью

Столичные власти объявили о новой программе помощи для военных из Киева, потерявших конечности на фронте. Согласно программе, им будет частично компенсирована стоимость приобретения нового автомобиля.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда в эфире телеканала "Киев". Она отметила, что уже определен механизм компенсации стоимости покупки нового автомобиля для участников боевых действий.

Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости приобретения авто для УБД, получивших инвалидность I и II групп в результате ранения или увечья.

Автомобиль должен быть соответственно переоборудован для людей с инвалидностью. Максимальная сумма компенсации составляет около 500 тысяч гривен. Это означает, что военный может приобрести авто и по более высокой цене, а город компенсирует часть суммы.

Размер компенсации может составлять от 10% до 95% стоимости авто, но не может превышать 180 прожиточных минимумов (545 040 грн).

Общественная организация "Пассажир Киева" отреагировала на инициативу. Там считают, что с одной стороны это действительно хорошая инициатива, которая поможет этой категории людей сохранить мобильность и самостоятельность.

Однако, с другой стороны, возникают вопросы инклюзивности и справедливости.

"Например, есть военные, которые имеют конечности, но тяжело ходят. Есть те, кто (почти) потеряли зрение. Есть жены или мужья, которые с пребыванием партнера/партнерши на фронте, занимаются малыми детьми", — отмечается в сообщении. — Инклюзивность — это об удобстве передвижения с детскими колясками тоже. Удобство в передвижении родителей, в том числе военных, которым тоже не выделяют отдельный автомобиль".

В организации подчеркивают, что не нужно забывать о гражданских, которые тоже имеют проблемы с мобильностью.

"Заклеить только один пробел, чтобы отражать этим упреки о неадаптированности городов (Киева, в частности) к перемещению военных с инвалидностью — не очень хорошо", — отмечают в ОО "Пассажир Киева".

Город должен быть безбарьерным для всех, подчеркивают в организации.

"На самом деле КГГА во внедрении подобных инициатив нельзя забывать, что нужно сильно ускоряться (еще на вчера) с тем, чтобы делать город безбарьерным для всех и чтобы он имел качественный, предсказуемый и быстрый общественный транспорт. Лучше, когда все жители и гости Киева будут чувствовать комфорт, безопасность в передвижении и инклюзивность, даже если они не имеют или не хотят иметь автомобиль", — добавляют в сообщенные.

Ранее "Телеграф" писал, что от Кличко требуют убрать сгоревшие и заброшенные автомобили с улиц Киева. Большинство поврежденных автомобилей не стоят на парковочных местах, а мешают выходу из подъездов, проезду пожарных машин, уборке улиц и доступу к укрытиям.