Мобілізація по-новому: названо три ключові вимоги для військовозобов’язаних

Тепер чоловікам призовного віку потрібно буде завжди носити із собою один документ

Верховна Рада днями має розглянути законопроект про мобілізацію після остаточної редакції, в якому, зокрема, вказано нові обов’язки громадян призовного віку. Усього ключових обов’язків буде три.

Документ із правками був опублікований у Telegram-каналі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Фадієнка. Остаточна редакція законопроекту про мобілізацію вноситиметься на голосування у ВР.

Остаточна редакція включає пункт про те, що всім військовозобов’язаним після указу Президента України про продовження мобілізації, який має бути підписано 13 травня цього року, необхідно буде оновити свої дані до ТЦК та СП.

Так, до нових обов’язків входить:

проходження медичного огляду під час мобілізації;

уточнення своїх даних у ЦНАП/ТЦК СП/ в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Важливо врахувати, що в ЦНАПі мобілізувати не можуть, там потрібно тільки уточнити дані;

постійно носити із собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат розповів, що військовозобов’язаному робити з повісткою, залишеною у дверях. Чи вважається вона законною чи ні.