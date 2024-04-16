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У Києві сміттєвоз протаранив дві маршрутки з пасажирами: є постраждалі (відео)

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Причини аварії встановлюються Новина оновлена 16 квітня 2024, 13:39
Причини аварії встановлюються. Фото Колаж "Телеграфу"

На місці працювало одразу кілька "швидких"

У вівторок, 16 квітня, у Деснянському районі Києва сталася серйозна потрійна ДТП за участю сміттєвозу та двох маршруток. Внаслідок зіткнення постраждали люди.

Причини та обставини аварії встановлюються. Про це повідомили очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, на вулиці Братиславській дорогу не поділили сміттєвоз і два маршрутні таксі. Аварія сталася неподалік від "Епіцентру" — саме тут водій сміттєвоза "зніс" дві маршрутки – №590 і №529.

Удар був настільки сильним, що пасажири маршруток отримали трави різного ступеня тяжкості — люди не втрималися і почали падати на підлогу. Точна кількість постраждалих не уточнюється.

Відомо, що на місці працювало чотири "швидкі", рятувальники та поліцейські.

Місце аварії
Місце аварії

Усі транспортні засоби зазнали серйозних механічних пошкоджень, а на Братиславській утворився затор — рух було ускладнено в напрямку станції метро "Чернігівська".

Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям. За цим фактом проводиться розслідування.

Аварія сталася на вулиці Братиславській

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водіям готові платити від 40 тисяч на місяць. Деякі роботодавці навіть пропонують надати корпоративне авто та компенсувати вартість палива.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія #Постраждалі #Сміттєвоз