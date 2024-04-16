У Києві сміттєвоз протаранив дві маршрутки з пасажирами: є постраждалі (відео)
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На місці працювало одразу кілька "швидких"
У вівторок, 16 квітня, у Деснянському районі Києва сталася серйозна потрійна ДТП за участю сміттєвозу та двох маршруток. Внаслідок зіткнення постраждали люди.
Причини та обставини аварії встановлюються. Про це повідомили очевидці у столичних Телеграм-каналах.
Так, на вулиці Братиславській дорогу не поділили сміттєвоз і два маршрутні таксі. Аварія сталася неподалік від "Епіцентру" — саме тут водій сміттєвоза "зніс" дві маршрутки – №590 і №529.
Удар був настільки сильним, що пасажири маршруток отримали трави різного ступеня тяжкості — люди не втрималися і почали падати на підлогу. Точна кількість постраждалих не уточнюється.
Відомо, що на місці працювало чотири "швидкі", рятувальники та поліцейські.
Усі транспортні засоби зазнали серйозних механічних пошкоджень, а на Братиславській утворився затор — рух було ускладнено в напрямку станції метро "Чернігівська".
Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водіям готові платити від 40 тисяч на місяць. Деякі роботодавці навіть пропонують надати корпоративне авто та компенсувати вартість палива.