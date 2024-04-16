В Киеве мусоровоз протаранил две маршрутки с пассажирами: есть пострадавшие (видео)

На месте работало сразу несколько "скорых"

Во вторник, 16 апреля, в Деснянском районе Киева произошло серьезное ДТП при участии мусоровоза и двух маршруток. В результате столкновения пострадали люди.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Об этом сообщили очевидцы в столичных Телеграм-каналах.

Так, на улице Братиславской дорогу не поделили мусоровоз и два маршрутных такси. Авария произошла неподалеку от "Эпицентра" — именно здесь водитель мусоровоза "снес" две маршрутки — №590 и №529.

Удар был настолько сильным, что пассажиры маршруток получили травым различной степени тяжести — люди не удержались и попадали на пол. Точное количество пострадавших не уточняется.

Известно, что на месте работало четыре "скорых", спасатели и полицейские.

Место аварии

Место аварии

Все транспортные средства получили серьезные механические повреждения, а на Братиславской образовалась пробка — движение было затруднено в направлении станции метро "Черниговская".

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранителям. По данному факту проводится расследование.

Авария произошла на улице Братиславской

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителям готовы платить от 40 тысяч в месяц. Некоторые работодатели готовы предоставить корпоративное авто и компенсировать стоимость топлива.