Можна навіть без досвіду та своєї машини: у Києві водіям готові платити від 40 тисяч на місяць

Деякі роботодавці готові надати авто та компенсувати вартість палива

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Наприклад, водіям у Києві готові платити близько 40 тисяч гривень на місяць.

На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень. Цікаво, що роботодавці готові взяти як кандидата із власним авто, так і надати претенденту корпоративний транспорт.

Редакція "Телеграфа" вирішила зібрати найпривабливіші вакансії, які обіцяють водіям зарплату 40 тисяч гривень у Києві.

Водій таксі у Києві

Всім охочим пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.

Вимоги до кандидатів:

наявність чинного посвідчення водія категорії В

досвід керування авто від 1 року

наявність смартфона

Зарплата: від 35 000 гривень.

Водій евакуатора

До обов’язків претендента входить регулярне перевезення транспортних засобів на евакуаторі з місця аварії до місця призначення, виконання надійного та безпечного зв’язку з диспетчером, а також виконання інших завдань, що відповідають професійним здібностям водія евакуатора.

Вимоги до кандидатів:

наявність водійського посвідчення категорії "С,С1"

досвід роботи на вантажівках не менше 2 років

знання техніки безпеки та правил дорожнього руху

готовність до роботи у ненормований робочий графік та у вихідні дні

Зарплата: від 40 000 гривень.

Водій-далекобійник

Автотранспортна компанія у зв’язку із збільшенням автопарку запрошує на роботу водіїв із категорією СЕ. Характер роботи – робота на рефрижераторах 20 т. та наливними вантажами (молоко, олія), а також на зерновози.

Вимоги до кандидатів:

досвід роботи від 1-го року

посвідчення водія категорії СЕ

медична довідка та медична книжка

Зарплата: від 50 000 гривень.

Водій-міжнародник, експедитор (рефрижератор)

У зв’язку з розширенням підприємства та придбанням нової техніки на постійну роботу потрібні водії міжнародники категорії СЕ на рефрижератори. Підприємство займається перевезенням вантажів із температурним режимом.

Вимоги до кандидатів:

відповідальна, чесна, ввічлива, комунікабельна особистість без шкідливих звичок

обов’язковий досвід на міжнародних напрямках від 2-х років

чіп-картка водія

запис у трудовій книжці за останні 2 роки (міжнародних перевезень)

рекомендується мати 95 код та ADR

Зарплата : від 45 000 гривень.

Кур’єр

Усі охочі можуть спробувати свої сили у ролі кур’єра. Вам необхідно буде доставляти різні товари за вказаними адресами. Кандидатам пропонують працювати як на своїх авто, так і транспорті фірми.

В оголошеннях про роботу кур’єром наголошується, що від чоловіків військовий квиток чи приписне не вимагається.

Вимоги до кандидатів:

пунктуальність та відповідальність

наявність чинного посвідчення водія

знання правил дорожнього руху

наявність смартфона

Зарплата: до 50 000 грн.

Водій сміттєвозу (MAN, категорія С)

У Києві вакантне місце водія сміттєвозу. До обов’язків кандидата входитиме вивезення твердих побутових та будівельних відходів.

Водію сміттєвозу пропонується шестиденний режим роботи, комфортні умови праці (соціальні гарантії, дотримання вимог чинного законодавства), свій автосервіс та слюсарі, офіційна оплата праці 2 рази на місяць без затримок.

Також передбачено оплачувану відпустку. Надаємо безкоштовний гуртожиток та сезонний спецодяг.

Вимоги до кандидатів:

права водія категорії С;

відсутність шкідливих звичок;

досвід роботи на вантажних авто від 2-х років.

Зарплата: 40000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі вакансії для студентів у Києві із зарплатою близько 50 тисяч гривень. За бажання у столиці можна заробляти пристойні гроші навіть без досвіду роботи.