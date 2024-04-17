Як і де отримати закордонний паспорт у Києві: ціна, адреси
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Особи, яким виповнилося 16 років, подають заяву самостійно
Закордонний паспорт – це документ, який дає право громадянам України виїжджати за кордон. Процес отримання документа у Києві може здатися складним, але насправді він досить простий, якщо знати всі кроки.
"Телеграф" розповідає, як та де отримати зовнішній паспорт у столиці. Питаннями видачі закордонних паспортів громадянам України для виїзду за кордон займається Державна міграційна служба.
Також подати заяву на отримання документа можна в Центрі надання адміністративних послуг та у паспортному сервісі ДП "Документ".
Ця послуга платна:
- У разі оформлення протягом 20 робочих днів коштує 958 грн.
- Термінове (протягом 7 робочих днів) оформлення складає 1598 грн.
- У випадку з необхідністю термінового виїзду за кордон на термінове лікування або щоб супроводити тяжкохворого, або через смерть родича, який проживав за кордоном, можна отримати закордонний паспорт протягом 3 робочих днів — це буде коштувати 1598 грн.
Особи, яким виповнилося 16 років, можуть подати заяву самостійно. Для отримання паспорта особам до 16 років заяву подає один з батьків, опікунів або інших законних представників особисто або законний представник (без згоди іншого з батьків/опікунів).
Які документи необхідні
Для отримання закордонного паспорта потрібно:
- Паспорт громадянина України.
- Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).
- Свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку).
- Заява-анкета (заповнюється на місці).
- Фотокартка (виготовляється на місці).
- Додаткові документи (залежно від категорії закордонного паспорта).
- Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.
Обов'язково потрібно стати в чергу. Це можна зробити онлайн (електронна черга) на сайтах установ, що займаються оформленням зовнішніх паспортів, або на терміналах по місцю подачі заяви.
У Києві ЦНАП працює з понеділка по суботу: 9.00 – 18.00, неділя вихідний.
Державна міграційна служба працює з понеділка по п'ятницю, субота та неділя — вихідні.
Пн-чт: 08.00–17.00
Пт: 08.00–15.45
Графік роботи паспортного сервісу ДП "Документ" з понеділка по суботу: 10.00—17.00, неділя вихідний.
Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок весняних російських обстрілів енергосистема України зазнала значних пошкоджень. У зв'язку з підвищеним попитом на електроенергію, в Києві можуть бути запроваджені графіки відключення світла.