Як і де отримати закордонний паспорт у Києві: ціна, адреси

Особи, яким виповнилося 16 років, подають заяву самостійно

Закордонний паспорт – це документ, який дає право громадянам України виїжджати за кордон. Процес отримання документа у Києві може здатися складним, але насправді він досить простий, якщо знати всі кроки.

"Телеграф" розповідає, як та де отримати зовнішній паспорт у столиці. Питаннями видачі закордонних паспортів громадянам України для виїзду за кордон займається Державна міграційна служба.

Також подати заяву на отримання документа можна в Центрі надання адміністративних послуг та у паспортному сервісі ДП "Документ".

Ця послуга платна:

У разі оформлення протягом 20 робочих днів коштує 958 грн .

коштує . Термінове (протягом 7 робочих днів ) оформлення складає 1598 грн .

) оформлення складає . У випадку з необхідністю термінового виїзду за кордон на термінове лікування або щоб супроводити тяжкохворого, або через смерть родича, який проживав за кордоном, можна отримати закордонний паспорт протягом 3 робочих днів — це буде коштувати 1598 грн.

Особи, яким виповнилося 16 років, можуть подати заяву самостійно. Для отримання паспорта особам до 16 років заяву подає один з батьків, опікунів або інших законних представників особисто або законний представник (без згоди іншого з батьків/опікунів).

Які документи необхідні

Для отримання закордонного паспорта потрібно:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку).

Заява-анкета (заповнюється на місці).

Фотокартка (виготовляється на місці).

Додаткові документи (залежно від категорії закордонного паспорта).

Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Обов'язково потрібно стати в чергу. Це можна зробити онлайн (електронна черга) на сайтах установ, що займаються оформленням зовнішніх паспортів, або на терміналах по місцю подачі заяви.

У Києві ЦНАП працює з понеділка по суботу: 9.00 – 18.00, неділя вихідний.

Державна міграційна служба працює з понеділка по п'ятницю, субота та неділя — вихідні.

Пн-чт: 08.00–17.00

Пт: 08.00–15.45

Графік роботи паспортного сервісу ДП "Документ" з понеділка по суботу: 10.00—17.00, неділя вихідний.

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