На автобазарі у Києві можна купити недорогі та якісні авто до 10000 доларів: є навіть Infiniti

Є багато пропозицій на будь-який смак

Що робить людина, яка хоче купити авто? Перш за все, заходить в Інтернет і переглядає наявні пропозиції. Це допомагає зорієнтуватись у потрібній моделі, а також щодо суми, яку потрібно виділити на купівлю "залізної ластівки". Та якщо потрібен очний огляд, або майбутній покупець не може визначитись з потрібною моделлю, значить — прийшов час йти на автобазар. Таких ринків по Україні є вдосталь. Один з найбільших — у Києві.

На автобазарі у столиці представлено безліч машин у різних цінових категоріях, станах тощо. Сьогодні розповімо про недорогі та якісні авто за ціною до 7 тисяч доларів. Відповідне відео з оглядом пропозицій на ринку опубліковане на Youtube-каналі VOVAUTO.

Огляд пропозицій на ринку у Києві до 10000 доларів

Skoda Octavia A5 — 7700 доларів

Автомобіль 2011 року випуску оснащене 1,6-літровим дизельним мотором. Пробіг авто вказаний — 230 тисяч кілометрів.

Honda Civic — 6800 доларів

За цю ціну пропонують придбати автомобіль Honda Civic 2008 року випуску. Пробіг складає 197 тисяч кілометрів. Цей автомобіль має АКПП та встановлене газобалонне обладнання. Авто у максимальній комплектації.

Пасажирський Citroen Berlingo можна купити за 8900 доларів у Києві. Автомобіль 2014 року випуску, оснащений 1,6-літровим дизельним двигуном. Пробіг складає 220 тисяч кілометрів.

Chevrolet Aveo — 4500 доларів

Тридверний Chevrolet Aveo можна купити за 4500 доларів. Автомобіль 2010 року випуску, має 175 тисяч пробігу і 1,5-літровий дизельний мотор. Встановлено ГБО.

Infiniti — 8999 доларів

Цей Infiniti G25 продається за 9 тисяч доларів. Автомобіль 2010 року має повний привід, максимальну комплектацію. Пробіг — 165 тисяч кілометрів. Двигун — 2,5-літровий, бензиновий.

Інші пропозиції також можна подивитись у відео автоблогера. Або ж завітайте на авторинок у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про пропозиції на авторинку онлайн. Є досить непогані екземпляри для тих, кому потрібна надійна, але недорога "робоча конячка".