Куди піти у Києві на цьому тижні: афіша найцікавіших заходів

На вас чекає цікавий та насичений тиждень

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати заходи, які відбудуться у Києві цього тижня.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого дня та незабутньо провести час.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та незвичайне.

"Хлібне перемир’я". Театр драми і комедії "На лівому березі"

Коли: 16 квітня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: від 150 гривень

Помирає мати. Два брати – Антон і Толік збираються разом у домі дитинства, щоб вирішити, що робити далі. А за вікном – літо. А за вікном – війна. А за вікном – річка і міст. За вікном – дитинство і батько, якого вони майже не знали. За вікном – поля, які чомусь горять. За вікном – світ, але вже без мами. А мама нагорі. І купа спогадів, бо знайшли старий дипломат, а там – купа фотографій старих і прекрасних. Вони на них щасливі і живі. Тільки но переїхали у свій дім… Міст зруйнували. Весь світ залишився "десь там".

… Брати сміються, плачуть, згадують, приймають гостей. Різних. І ви заходьте – поговоримо про перемир’я. Хлібне.

Стендап — Відкритий Мікрофон

Коли: 16 квітня, початок о 19:00

Де: Andrew's Irish Pub

Адреса: вул. Костянтинівська 22/17

Вартість: 100 гривень

Стендап — Відкритий Мікрофон

Відкритий мікрофон — це вечір де молоді, досвідчені, починаючі коміки розповідають свої найновіші жарти. Глядач сміється, комік стає крутіше.

Приходьте за новими емоціями — київська тусовка коміків "Стендап Рух" чекає саме на вас.

Частина прибутку перераховується на потреби Збройних Сил України.

"Одного разу за Великого Вибуху" та "Бачення"

Коли: 17 квітня, початок о 17:00

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

"Одного разу за Великого Вибуху" та "Бачення"

Теорія Великого Вибуху нині є, мабуть, єдиним поясненням походження Всесвіту. Наш світ виник з точки – сингулярності, і існує вже майже 14 мільярдів років. Сучасні технології і знання все ще неспроможні зазирнути в глибоке минуле і побачити народження Всесвіту, а теорії базуються лише на математичних розрахунках і моделях.

Фільм "Одного разу за Великого Вибуху" відкриває дивовижні події моменту народження простору і часу. Приєднайтеся до подорожі у просторі і часі, спостерігаючи наш Всесвіт від стану крихітної точки на початку часів до його сучасних неймовірних розмірів. Станьте свідками Великого Вибуху!

"Бачення" — це повнокупольний фільм про шлях світла Всесвітом. Воно народилося у вигляді фотонів в надрах далекої зорі. Подолавши неозорі простори космосу, промінь світла потрапляє в очі людини, передаючи сигнали до головного мозку, завдяки чому ми його бачимо. Фільм "БАЧЕННЯ!" охоплює деякі питання астрофізики, фізіології зору й роботи головного мозку. Вслід за фотоном глядач потрапляє до ока юної спостерігачки зоряного неба, аби вивчити елементи ока та їхні функції.

Чорний квадрат. "Медовий місяць"

Коли: 17 квітня, початок о 18:30

Де: Caribbean Club

Адреса: вул. С. Петлюри, 4

Вартість: 550 гривень

Чорний квадрат. "Медовий місяць"

Вистава за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно — про чоловіків.

Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні і приходять до вельми несподіваних і закономірним висновків ….

На вас чекає вистава про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк та ще про багато цікавих речей…

Стендап 8x8

Коли: 17 квітня, початок о 19:30

Де: Бочка Pub

Адреса: Хрещатик, 19-А

Вартість: 150 гривень

Стендап 8x8

Цього вечора 8 молодих комиків виступатимуть по 8 хвилин і кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Ден Че, Андрій Пілат, Діма Захарченко, Діма Носов, Богдан Письменко, Паша Пінчук, Макс Давиденко та Женя Королько.

Увага! Жарти без фільтрів!

Вік гостей: 18+.

Спектакль "Боїнг-Боїнг. Перезавантаження"

Коли: 18 квітня, початок о 19:00

Де: Киевская Консерватория

Адреса: вулиця Архітектора Городецького, 1-3/11

Вартість: від 290 гривень

Спектакль "Боїнг-Боїнг. Перезавантаження"

Інтригуючий сюжет розгортається навколо життя молодого парижанина, що крутить роман одночасно з трьома дівчатами, які працюють стюардесами. Одна з дівчат – американка, друга – німкеня, а третя – француженка. Щоб не потрапити в халепу, він підлаштовує своє життя під розклад польотів трьох обраниць, що літають на різних авіалініях. Однак головному герою не завжди вдається контролювати ситуацію, тому через непорозуміння, що виникають, він постійно потрапляє в смішні ситуації.

"Боїнг-Боїнг " — це легенда французької театральної культури другої половини 20-го століття. Спектакль потрапив у книгу рекордів Гіннеса як французька п'єса, що найчастіше виконується у світі. Вона була поставлена ​​у 60 країнах світу.

Концерт ATMAWINDS "Коловорот"

Коли: 18 квітня, початок о 19:00

Де: Будинок вчених НАН України

Адреса: вул. Володимирська, 45-а

Вартість: 200 гривень

Концерт ATMAWINDS "Коловорот"

У програмі — авторськи композиції, ethno-jazz и world-music.

Виконавці:

Валерія Марченко-рояль

Марія Марченко-спів

Євген Давіденко-саксофон

Євген Стеценко- перкусія.

Спектакль "Відьма" (21+)

Коли: 18 квітня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 400 гривень

Спектакль "Відьма" (21+)

Коли ти все життя не можеш побудувати стосунки, страждаєш від проблем та самотності, а ще живеш у середньовіччі, де жінок спалюють на вогнищах, катують, ґвалтують, топлять. Ти починаєш ненавидіти весь світ і чоловіків, але все одно шукаєш, чекаєш на свою людину.

Робиш розклад на картах "Таро" і раптом він приходить. І що тепер робити? Вбити, любити чи нагодувати?

Кохання, фатальна пристрасть можуть згубити, а можуть і врятувати. Середньовічний антураж, містика та гумор. Любовний трикутник між Лицарем, Відьмою та Смертю.

Ненормативна лексика: присутня.

Сцени насильства: присутні.

Еротичні сцени: присутні.

Мова вистави: російська.

Вік гостей: 21+.

Імпровізаційне шоу "Королі крінжу"

Коли: 19 квітня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 250 гривень

Імпровізаційне шоу "Королі крінжу"

Імпровізаційне шоу "Королі Крінжу" — це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, в якому беруть участь такі актори:

Свят Загайкевич. Засновник "Підпільного", амбасадор анекдоту про стоматологів, його стендап неможливо забути.

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, починав свою карʼєру, виступаючи в клубах Гонконгу та Шеньженю.

Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація — цевищамайстерність актора.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру "Чорний Квадрат".

Оркестрове шоу при свічках "Four Seasons". Lord of The Symphony

Коли: 18 квітня, початок о 18:00

Де: Дом Архитектора

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7

Вартість: від 400 гривень

Оркестрове шоу при свічках "Four Seasons". Lord of The Symphony

Four Seasons" Оркестр Свічок представить на сцені Будинку Архітектора "Пори року" Антоніо Вівальді та "Пори року в Буенос-Айресі" Астора П’яццолли. Створені в різні епохи, в різних країнах, у різних стилях, обидва твори належать до найпопулярнішого репертуару світової класики.

Вже 24 березня 2024 року шедевральна музика італійця Антоніо Вівальді та аргентинця Астора П’яццолли звучатиме в Києві в Будинку Архітектора!

Пори року — одна із найпопулярніших тем в історії мистецтва. У музиці до цієї теми зверталися класики різних епох – італієць Антоніо Вівальді, австрієць Йозеф Гайдн та аргентинець Астор П’яццолла.

Дизель Шоу "9 років разом!"

Коли: 19 квітня, початок о 17:30

Де: МЦКМ "Жовтневий палац"

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 300 гривень

Дизель Шоу "9 років разом!"

Одне з найперших українських комедійних шоу — Дизель шоу — постійно розвивається, еволюціонує та дивує своїх глядачів. Це не просто театральний виступ або розважальне шоу — це справжнє мистецтво, здатне доторкнутися до кожного глядача.

Найпривабливішою рисою Дизель Шоу став його унікальний характер. Вони не бояться тем, які інші можуть вважати неприпустимими, і створюють гумор, що відображає найяскравіші сторони нашого життя. Вони смішать глядачів, але ще й змушують їх замислитися. Це команда, яка вміє змішувати глибокий сенс із гострим гумором.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як скоротилося населення Києва за час війни. Внаслідок бойових дій та бомбардувань значна частина жителів столиці була змушена покинути свої домівки. За оцінками ООН, на піку евакуації місто покинули понад 2 мільйони людей.