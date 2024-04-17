Как и где получить загранпаспорт в Киеве: цена, адреса

Лица, которым исполнилось 16 лет, подают заявление самостоятельно

Загранпаспорт – это документ, дающий право гражданам Украины выезжать за границу. Процесс получения документа в Киеве может показаться сложным, но на самом деле он достаточно прост, если знать все шаги.

"Телеграф" рассказывает, как и где получить внешний паспорт в столице. Вопросами выдачи загранпаспортов гражданам Украины для выезда за границу занимается Государственная миграционная служба.

Также подать заявление на получение документа можно в Центре предоставления административных услуг и паспортном сервисе ГП "Документ".

Эта услуга платная:

В случае оформления в течение 20 рабочих дней стоит 958 грн .

стоит . Срочное (в течение 7 рабочих дней ) оформление составляет 1598 грн .

) оформление составляет . В случае необходимости срочного выезда за границу на срочное лечение либо, чтобы сопроводить тяжелобольного, либо из-за смерти родственника, проживавшего за границей, можно получить загранпаспорт в течение 3 рабочих дней — это будет стоить 1598 грн.

Лица, которым исполнилось 16 лет, могут подать заявление самостоятельно. Для получения паспорта лицам до 16 лет заявление подает один из родителей, опекунов или других законных представителей лично или законный представитель (без согласия другого родителя/опекуна).

Какие документы необходимы

Для получения загранпаспорта требуется:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Заявление-анкета (заполняется на месте).

Фотография (изготавливается на месте).

Дополнительные документы (в зависимости от категории загранпаспорта).

Документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Обязательно нужно стать в очередь. Это можно сделать онлайн (электронная очередь) на сайтах учреждений, занимающихся оформлением внешних паспортов или на терминалах по месту подачи заявления.

В Киеве ЦНАП работает с понедельника по субботу: 9:00 – 18:00, воскресенье выходной.

Государственная миграционная служба работает с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные.

Пн-чт: 08.00–17.00

Пт: 08.00–15.45

График работы паспортного сервиса ГП "Документ" с понедельника по субботу: 10.00-17.00, воскресенье выходной.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате весенних российских обстрелов энергосистема Украины получила значительные повреждения. В связи с повышенным спросом на электроэнергию в Киеве могут быть введены графики отключения света.