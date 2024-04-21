"Пілотка", відверті селфі, вояжі в "лнр": у Києві здійнявся гучний скандал довкола директорки ліцею (фото)

Навчальний заклад "Престиж" у спальному районі міста очолила нова 33-літня керівниця, частина батьків шоковані

У Солом'янському районі Києва відомий ліцей "Престиж" (вул. Героїв Севастополя 42а) очолила нова директорка Наталія Барчук, що спровокувало хвилю невдоволення та гучний скандал у соцмережах. Зокрема, як повідомила користувачка Дарина Васильева у Facebook-групі Los Solomas, до обов'язків керівниці учбового закладу нова топменеджерка приступила з 12 квітня. До того два роки виконував обов'язки директора ліцею один із заступників.

Як стало відомо, Барчук у 2016 році закінчила НПУ імені Драгоманова, має першу категорію, по одному року працювала в адміністрації двох шкіл Солом’янського району. Вона — родом з нині окупованої Брянки Луганської області.

Джерела "Телеграфу" у "Престижі" підтвердили призначення нової молодої очільниці закладу: "У суботу, 20 квітня, у ліцеї відбувся День відкритих дверей, на якому батькам та учням представили нову молоду директорку. Вона також відповідала на питання, які цікавили батьків та педагогів. Барчук дійсно 30-ть з чимось років, і вона вже перейняла управлінські справи".

Така раптова зміна керівництва природно викликала інтерес з боку учнів та деяких батьків до особистості нової керівниці. При цьому користувачі Facebook вказують, що про нову директорку вдалося взнати більше завдяки її сторінкам у соцмережах (відкритих до 20 квітня).

Так, зокрема у забороненій в Україні мережі VКонтакті зареєстрована сторінка "Тата Барчук" з нібито світлинами директорки. Юзери звертають увагу, що сторінка ведеться російською мовою, там є чимало відвертих селфі освітянки, підтвердження візитів на окуповану територію Донбасу та навіть знімки у радянській "пілотці". Востаннє користувачка Тата Барчук була ВКонтакті 19 квітня.

"3.01.2022 постить відео, де вона приїжджає вночі додому в окуповану з 2014 року Брянку; 07.07.2021 постить фото з нічного клубу в окупованій Брянці (тобто приїжджає туди не лише до батьків); розповсюджує пост "ГОУ ЛНР "Брянковский УВК№5", на групу якого вона підписана, який вихваляє окупаційну адміністрацію російської федерації в окупованій частині Луганської області та розповідає, як бравий інспектор ДПС ГІБДД відвідав рєбят із навчального закладу (дії вочевидь містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ст.436-2 Кримінального кодексу); постійно постить фото досить дивного для освітянки змісту, наприклад підписуючи їх "Практикую прогибы". Зверну увагу, що все — на фоні відсутності постів про широкомасштабне вторгнення, будь-яких зборів для ЗСУ чи постів патріотичних настроїв", — обурилась Дарина Васильева.

Разом з тим у коментарях під цим постом інші користувачі також висловлюють невдоволення з роздратуванням власне і через призначення такої молодої спеціалістки, і особливо деякими її світлинами (інколи відвертими) у соцмережах.

"Ліцей "Престиж" займає постійно топові місця в рейтингу м.Києва (наприклад, 4 місце у 2023-му). Тож призначення Барчук Н.М. на посаду директора ліцею "Престиж" обурює та шокує батьків нашого ліцею! Ми стурбовані, що ліцей очолила людина, що порушує закон. Ми переймаємося за безпеку наших дітей, а також за їх майбутнє навчання і виховання в ліцеї на чолі з Барчук Н.М.", — додала Васильева.

Журналісти "Телеграфу" намагалися зв'язатися з Наталією Барчук та з адміністрацією ліцею для отримання коментарів. Втім, на момент публікації новини ані топменеджерка, ані офіційні представники закладу на дзвінки не відповідали.

Як повідомлялось, цього тижня Тернопільська обласна бібліотека для дітей вскочила у скандал через дискримінацію внутрішньо переміщеного хлопчика. Так працівники бібліотеки відмовлялись давати школяру книги через те, що він може їх зіпсувати та написати на сторінках "Слава Росії".

Також "Телеграф" писав, як через призначення Олесі Ілащук на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Болгарія спалахнув справжній скандал, а дипломатка кілька разів наривалася на потужну бурю негативу в соцмережах через свій зовнішній вигляд.