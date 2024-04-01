"Порядна" секс-вечірка на Львівщині: поліція викрила організатора, йому світить покарання

На вечірці було присутньо 63 особи

Організатора секс-паті "Порядна галицька вечірка" на Львівщині викрили правоохоронці, чоловіка підозрюють у "звідництві для розпусти". Правопорушнику вже обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту протягом двох місяців.

Про це пише ZAXID.NET, спираючись на матеріали справи. Наприкінці грудня 2023 року "Порядну галицьку вечірку" проводили у приватному будинку, який організатор орендував на одну ніч за 16 тис. грн.

Під час розслідування правоохоронці виявили, що організатор створив групу в Telegram, у якій було 63 людини. У ній учасникам пояснювали правила вечірки: усі мали здати свої мобільні телефони, діяв тематичний дрес-код, а також учасники могли займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільної згоди.

Участь у паті була не безкоштовна і треба було пройти співбесіду із організатором по відеозв'язку. Вартість входу залежала від статі та того, чи людина прийде сама, чи з парою і становила від 700 до 3500 грн. Після оплати організатор надсилав "персональні номери на вечірку", які люди мали назвати при вході в будинок.

Зауважимо, у матеріалах справи прихована адреса будинку, тому невідомо, де саме він розташований. Проте слідство дізналося, що учасникам надавали презервативи, лубриканти тощо.

Поліція виявила, що під час вечірки її учасники вчиняли "розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою". У ході слідства було викрито організатора, ним виявився уродженець села Заставне неподалік Львова.

22 березня 2024 року правоохоронці повідомили йому про підозру у кримінальному правопорушенні — "звідництві для розпусти".

Галицький районний суд Львова уже обрав чоловіку міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт на два місяці. Досудове розслідування триває, за вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує покарання – до п’яти років тюрми.

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