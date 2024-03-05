"Ой, фу Боже": провокаційний "сексуальний" ролик від "Галичини" викликав хвилю хейту

Більшість користувачів не оцінили маркетинговий хід

У понеділок, 4 лютого, компанія з виробництва молочної продукції "Галичина" випустила провокативний ролик "Хтивий понеділок". На ньому зображено, як булочку поливають білим йогуртом, що обурило користувачів мережі.

Більшість людей не розділили сексуалізацію контенту, про що свідчать коментарі під постом "Галичини". Таке ставлення до їжі обурило підписників.

Особливістю цієї хвилі хейту можна вважати реакцію самої компанії, адже вона відповідає на більшість коментарів. "Галичина" не виправдовується, не свариться, а у гумористичній формі погоджується з думкою читачів та бере все до уваги.

Деякі з користувачів закликали компанію не робити такий контент більше, з чим вона погодилась.

Хтось засумнівався у законності поста, адже сексуальний підтекст видно неозброєним оком.

Користувачі також порадили "Галичині" шукати нового SMM-спеціаліста, бо такий контент не годиться.

Або взагалі змінити назву на "Крінжичину".

Пост навіть прокоментував офіційний акаунт "Київстару", не багатослівно, але змістовно.

Багато коментарів і з порадами не виставляти таке більше, та не реалізовувати крінжові ідеї. У деяких користувачів виникло питання, що саме хотіла донести "Галичина" та яку асоціацію викликати.

Дехто навіть припустив, що це відео презентація нового продукту "Creampie".

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