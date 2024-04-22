У Києві під поїздом загинула жінка: збій у роботі міської електрички
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Очікується суттєва затримка
У понеділок, 22 квітня, у Києві на перегоні між станціями "Русанівка" та "Лівобережна" загинула жінка. Її смертельно травмував електропоїзд.
Про це повідомляють у "Kyiv City Express". Подія сталася під час курсування поїзда №7415 у напрямку "Почайни".
"На жаль, знову привід нагадати про безпеку на коліях: о 09:45 маємо випадок смертельного травмування жінки на перегоні між "Русанівкою" та "Лівобережною"", — йдеться у повідомлені.
Через трагедію рейс затриманий до завершення слідчих дій. Очікується суттєва затримка.
З Русанівки у напрямку Почайни поїзди курсують в об'їзд по парній колії з мінімальною затримкою. Зі Святошина в обох напрямках поїзди ходять за розкладом, було виведено резервний електропоїзд.
"Вкотре закликаємо бути максимально уважливими на залізниці та перетинати колії тільки у визначених місцях, переконавшись у кожному поїзді!" — застерігають залізничники.
Пасажирам рекомендується планувати поїздки з урахуванням затримок.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знайшли труп просто у кущах. Сталося це у сквері неподалік від Оболонської районної адміністрації. Невідомо, як тіло людини опинилося там.