У Києві вантажівка врізалась в АЗС: подробиці та фото ДТП від поліції
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Водій виявися напідпитку
У Києві водії вантажівки вʼїхав в автозаправну станцію, адже не розрахував габарити авто. Ба більше, згодом виявилось, що керманич був напідпитку.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини. Зазначається, що інцидент стався у пʼятницю, 20 квітня.
"Учора в Голосіївському районі інспектори отримали повідомлення про ДТП на одній з АЗС. Прибувши на місце події, ми з'ясували, що водій вантажівки Iveco не врахував розміри вантажу та пошкодив будівлю АЗС", — йдеться у повідомленні.
За повідомлення поліції, під час спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.
"Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,03 проміле", — додається у повідомленні.
Водночас, перевіривши інформацію, напарники встановили, що водій не мав дозволу на перевезення великогабаритного вантажу.
Зазначається, що патрульні відсторонили порушника від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великогабаритних вантажів) КУпАП.
Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Тернополя нетверезій жінці, яка потрапила у ДТП, виписали одразу три протоколи. Вона, перебуваючи у нетверезому стані за кермом, розбила заднє скло свого елітного Lexus.