У Києві вантажівка врізалась в АЗС: подробиці та фото ДТП від поліції

Водій виявися напідпитку

У Києві водії вантажівки вʼїхав в автозаправну станцію, адже не розрахував габарити авто. Ба більше, згодом виявилось, що керманич був напідпитку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини. Зазначається, що інцидент стався у пʼятницю, 20 квітня.

"Учора в Голосіївському районі інспектори отримали повідомлення про ДТП на одній з АЗС. Прибувши на місце події, ми з'ясували, що водій вантажівки Iveco не врахував розміри вантажу та пошкодив будівлю АЗС", — йдеться у повідомленні.

Голосіївський район Києва

За повідомлення поліції, під час спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.

"Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,03 проміле", — додається у повідомленні.

Водій авто

Результат перевірки

Водночас, перевіривши інформацію, напарники встановили, що водій не мав дозволу на перевезення великогабаритного вантажу.

Зазначається, що патрульні відсторонили порушника від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великогабаритних вантажів) КУпАП.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Тернополя нетверезій жінці, яка потрапила у ДТП, виписали одразу три протоколи. Вона, перебуваючи у нетверезому стані за кермом, розбила заднє скло свого елітного Lexus.