В Киеве под поездом погибла женщина: сбой в работе городской электрички

Ожидается существенная задержка

В понедельник, 22 апреля, в Киеве на перегоне между станциями "Русановка" и "Левобережная" погибла женщина. Ее смертельно травмировал электропоезд.

Об этом сообщают в "Kyiv City Express". Событие произошло во время курсирования поезда №7415 в направлении "Почайны".

"К сожалению, снова повод напомнить о безопасности на путях: в 09:45 имеем случай смертельной травмы женщины на перегоне между "Русановкой" и "Левобережной"", — говорится в сообщении.

Из-за трагедии рейс задержан до завершения следственных действий. Ожидается существенная задержка.

Из Русановки по направлению Почайны поезда курсируют в объезд по парному пути с минимальной задержкой. Со Святошина в обоих направлениях поезда ходят по расписанию, был выведен резервный электропоезд.

"В очередной раз призываем быть максимально внимательными на железной дороге и пересекать колеи только в определенных местах, убедившись в каждом поезде!" — предостерегают железнодорожники.

Пассажирам рекомендуется планировать поездки с учетом задержек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве нашли труп прямо в кустах. Произошло это в сквере недалеко от Оболонской районной администрации. Неизвестно, как тело человека оказалось там.