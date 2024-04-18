Коли у школах Києва пролунає останній дзвоник: у КМДА назвали дату

Цього року заклади освіти не припиняли освітній процес

Свято останнього дзвоника у школах Києва відбудеться 31 травня. Цьогоріч у столиці освітній процес здійснювався відповідно до затверджених програм.

Про це повідомляє КМДА. В адміністрації зазначають, що таке рішення прийняли з урахуванням того, що навчальний рік не був перерваний і канікули не зміщувалися.

"Організація комфортних умов навчання під час воєнного стану була першочерговим завданням для всіх шкіл столиці. За рахунок міського бюджету заклади загальної середньої освіти Києва були максимально підготовлені до роботи в нинішніх умовах. Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, що є одним із головних важелів безперебійного освітнього процесу, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну, що дало змогу ефективно працювати всім закладам освіти", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для випускників 11 класів у травні рекомендовано використовувати модель трансформера для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ). Це означає, що з класно-урочної системи навчання заклади освіти переходять на індивідуалізовано-групову модель.

Департамент освіти та науки пропонується видавати документи про освіту за таким графіком:

з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Раніше "Телеграф" писав, що через похолодання в енергосистемі виник дефіцит потужності. Тому в Києві та інших містах можливі перебої з електропостачанням.