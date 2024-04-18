Київ затоплює: рівень води у Дніпрі почав різко підвищуватися (відео)

На даний момент причин для занепокоєння немає

У межах Києва спостерігається стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро. За останню добу вода встигла піднятися на 46 сантиметрів і станом на четвер, 18 квітня, рівень річки становить 607 сантиметрів.

У зв’язку з цим по місту було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Про це розповіли у прес-службі КДВА.

Так, у Києві спостерігається різке підвищення рівня води у Дніпрі. Усього за добу вода встигла піднятися на 46 сантиметрів і рівень річки зупинився на позначці 607 сантиметрів.

За даними моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни.

Вода прибуває

У зв’язку з цим по місту було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Однак на даний момент водопілля Києву загрози не несе і причин для занепокоєння немає.

Аварійних підтоплень містом не зафіксовано. Промислові об’єкти та житлові масиві міста знаходяться поза небезпекою.

Вода прибуває

Вода прибуває

Температура води у Дніпрі становить 13 градусів С. Моніторинг нинішнього водопілля триває.

Варто зазначити, що минулого року найвищий показник 18 квітня становив 657 см над "нулем".

Варто зазначити, що раніше голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко висловив побоювання щодо того, що з настанням весняного водопілля київський метрополітен може повністю піти під воду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві озеро Синє, що обмеліло , зібралися "воскресати" за величезні гроші з бюджету. Насамперед, тут планують провести розчищення водойми, а потім уже зайнятися облагородженням території.