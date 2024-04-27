Велика посуха: жителі багатоквартирного будинку в Києві місяць сидять без води

Працівники жеку та жителі будинку не можуть вирішити, хто винен

Вже понад місяць жителі багатоквартирного будинку по вулиці Копилівській, 17/19, у Києві живуть без елементарного доступу до водопостачання. Проблема з’явилась 18 березня, коли раптово зникла холодна і гаряча вода. Відтоді мешканцям доводиться самотужки викручуватися із забезпеченням себе живлющою вологою.

Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду, відповідальна за обслуговування будинку, нібито намагається розв'язати проблему, однак наштовхується на низку перешкод. "Телеграф" з’ясовував, що сталося і що робити, коли ви потрапили в подібну ситуацію.

В чому проблема

Як дізнався "Телеграф", перші проблеми з водопостачанням у будинку, спорудженому в середині минулого століття, виникли ще в лютому, коли система вийшла з ладу. І протягом майже півтора місяця мешканці були позбавлені води через конфлікт орендаря і комунальників.

Той самий будинок на вулиці Копилівській, 17/19

Як розповідає "Телеграфу" пара, що винаймає житло у цьому будинку — вони опинилися заручниками ситуації, адже основні водогінні труби розташовані у підвальному приміщенні. Однак, коли сталася перша поломка, орендар підвалу відмовлявся пропускати працівників жеку, мотивуючи це небажанням "щоб йому довбали стіни".

Власниця квартири на першому поверсі також не погоджувалася надати доступ, вказуючи на можливість ремонту через підвал. Ця суперечка тривала до середини березня.

Згодом орендар підвалу все ж надав доступ працівникам дільниці №2 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" Подільського району Києва. Вони замінили частину старих металевих труб на пластикові. Вода з'явилася, але лише на тиждень. Потім стався новий порив металевої труби і мешканці знову залишилися без води. Знову нікого не пускають у підвал, і ніхто не збирається розв'язувати проблему.

Жителі змушені споживати воду з альтернативних джерел, а КП продовжує обіцяти розв'язати проблему, проте конкретних дій не вживає.

"Телеграф" звернувся по роз'яснення до жеку, однак несподівано отримав зовсім іншу версію подій: мовляв, мешканці самі відмовилися від ремонтних робіт.

Цікаво, що відповідальний за обслуговування будинку жек зареєстрований за тією ж адресою. Проте, мабуть, підключений до іншого стояка, тому комунальники не мають проблем із набиранням води для кави та чаю, відвіданням вбиральні та миттям рук.

Скрін з Google Maps

"Тільки домовлятися"

Щоб отримати справедливі пояснення ми звернулися й безпосередньо до Подільської РДА.

В розмові з "Телеграфом" представник керуючої компанії Подільського району Віталій Музиченко пояснив, що насправді під квартирами підвалу нема. Точніше, він проходить лише по одній стороні будинку і цього недостатньо, щоб поремонтувати трубу. Якщо хтось не вірить — він охоче покаже це.

— Труби на стояк холодної води проходять саме під підлогою 17-ї квартири. Відповідно через пошкодження у цій та квартирах вище воду відключено. Щоб відновити водопостачання — потрібен допуск у квартиру 17. Однак мешканка нам його не дає. Ми щотижня їм телефонуємо, вішаємо прохання на двері, направляємо запити — проте ніяк. У нас вже ціла історія з цими мешканцями, — скаржиться представник Подільської РДА.

За його словами, мешканець 25 квартири поверхом вище, змовився з мешканкою квартири на першому поверсі, щоб вона не надавала доступ до квартири.

— Чому — незрозуміло. Мешканці 17 та 25 квартири вимагають від нас повний пакет документів на проведення ремонтних робіт. Просять кошториси, сертифікати на матеріал труб, які будуть встановлені, акти списання матеріалів тощо. На цю вимогу ми пояснюємо, що не можемо надати такі документи, адже не можемо обстежити місце аварії! Ми не бачили те пошкодження, тож ніяк не можемо розрахувати обсяг матеріалів. Тобто це замкнуте коло якесь, — емоційно пояснив Віталій Музиченко.

Рішення знайти дуже важко

Окрім того, з’ясувалося, що власники 17-ї та 25-ї квартири навіть не проживають у своїх оселях на постійній основі, тому не переймаються відсутністю води в інших жителів будинку.

— Вони мають упереджене ставлення до жеку і кажуть: "Я цей ЖЕК покараю". Але за що — незрозуміло. Мешканці цих квартир просто граються в такі ігри. А ми чекаємо, поки 17-та квартира надасть нам доступ, щоб перемонтувати. Без цього дозволу, на жаль, вдіяти ми нічого не в силі, — підсумовує співрозмовник.

Що робити в такій ситуації

Як розповіли "Телеграфу" у юридичній компанії "Приходько та партнери", людина, котра придбала житло, умовно купує внутрішні стіни цієї квартири. Тобто туди, де дотикається ваша рука всередині — і є ваше право власності.

— Те що знаходиться в стінах, за стінами і поза стінами — це вже не ваша власність, це власність ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. — Ред.). Але щоб знайти вихід із будь-якої житлової суперечки, потрібно знати всі деталі, — каже "Телеграфу" юрист Олександр Колесніченко.

Наприклад, незрозуміло, чому труба з водопостачанням розташована під квартирою. Адже зазвичай їх будують так, щоб до них можна було вільно дістатися.

— Якщо труба якимсь чином опинилася в підлозі і це труба водопостачання, то це може бути тільки в тому разі, якщо людина самочинно переносила "мокрі" точки. Тобто робила незаконне перепланування. Можливо, тим і промотивоване те, що людина не надає доступ працівникам КП. Можливо, переносячи ці "мокрі" точки, тобто рукомийник або туалет, вона проклала комунікації під підлогу (замурувала. — Ред.). Тоді це і могло вплинути на поломки в цьому будинку, — каже юрист в коментарі нашому виданню. Водночас він зазначив, що лише гіпотези.

В будь-якому разі, повторює юрист, жінка не має права не допускати працівників КП до місця аварії. Адже вона не є власницею частин стін всього приміщення.

— Якщо вона не пускає, а вони вломляться у двері — то це, звісно, патова ситуація. В нашій компанії ми часто вирішуємо такі питання, але тут потрібно чітко чути позиції всіх сторін. Я не знаю, чи в цьому будинку є ОСББ, а якщо ні, то це яскрава демонстрація, чому воно потрібне. У них також є важелі впливу. І мешканці, якщо насправді там активні і бажають знайти вихід з цієї ситуації, мали б кілька років тому створити ОСББ, — ділиться юрист.

На підставі рішень ОСББ жителі будинку могли б вчиняти все необхідне аж до крайніх заходів.

— Якщо я правильно розумію, то у них тільки жек. Однак і вони мають важелі впливу, і за бажання можуть приходити разом з поліцією. Звісно, і поліція може сказати, що не буде ламати двері, бо це приватна власність. Тому блискавичного рішення я знайти не можу у цій ситуації. Проте точно знаю одне — жеку за законом треба забезпечувати доступ до цих комунікацій, — підсумовує Олександр Колесніченко.

Тож якщо ви також потрапили у подібну ситуацію, для початку спробуйте налагодити контакт з мешканцем першого поверху і пояснити, що провести ремонтні роботи необхідно.

Якщо ж упоратися з цим не виходить, пам’ятайте — житель першого поверху не має права заважати ремонтникам у доступі до комунікацій. І ви завжди можете звернутися по допомогу до ОСББ, жеку або до навіть до суду.