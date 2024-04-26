У київському метро дозволяють безкоштовно перевозити собак, але є умови

Комунальники ще вивчають західний досвід та думають, як запровадити "собачу реформу" у міській підземці

На сьогоднішній день питання дозволу перевезення всіх без виключення домашніх тварин у столичному метро аналізується, а також вивчається досвід деяких метрополітенів Європи і світу. Водночас поки діють старі правила і вимоги для поїздок містян у міській підземці зі своїми домашніми улюбленцями. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у Комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

Як відомо, у лютому цього року за петицію з проханням дозволити перевезення собак у метро на сайті Київради проголосували більше 6 тисяч містян, і у міській раді підтримали це звернення.

— Враховуючи позитивне рішення постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради від 12.03.2024 №08/289-35 щодо електронної петиції №12847 "Дозвіл на проїзд із собаками в метро", КП "Київський метрополітен" направило листа до Міжнародної Спілки Громадського Транспорту щодо надання інформації та обміну досвідом перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у європейських метрополітенах. На електронну адресу підприємства отримано стислу ознайомчу інформацію про перевезення тварин у деяких метрополітенах світу, фахівці опрацьовують отриману інформацію, — розказав заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

У той же час топменеджер додав, що Правила користування Київським метрополітеном, затверджені рішенням Київської міськради від 12.11.2019 №32/7605 визначають наступне: безоплатне перевезення тварин (крім собак-поводирів) та птахів дозволено у спеціальних контейнерах або клітках, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 120 сантиметрів.

При цьому метрополітенівці у разі повітряної тривоги дозволяють спускатися на станції підземки зі своїми домашніми тваринами для укриття. Але у такому випадку також є жорсткі обмеження.

— Станції метрополітену є спорудами подвійного призначення та використовуються для перевезення пасажирів і укриття населення у разі виникненні надзвичайних ситуацій або повітряної тривоги. Так, під час повітряної тривоги в місті, громадяни можуть укриватися на станціях метрополітену разом з тваринами. Разом з цим власники домашніх тварин або особа, яка її супроводжує, повинні забезпечувати:

постійний нагляд за домашніми тваринами;

необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

безпеку оточуючих і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.11.2021 №1164.

Як повідомлялось, нещодавно в мережі з'явилися кадри, як чоловік у військовій формі їхав в тамбурі поїзда "Укрзалізниці" через те, що разом із ним був великий службовий собака. У компанії пояснили цей скандальний випадок застарілими правилами перевезення і обіцяли оновити їх.

Також "Телеграф" писав, що у столиці біля ТРЦ "Оазис" над станцією метро "Героїв Дніпра" бродячі собаки покусали пенсіонера.