У київській школі впала стеля під час уроків (відео)

Учні почули гучний звук

У київській школі №155 впала підвісна стеля. Сталося це прямо під час занять.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальний Київ". Зазначається, що ніхто не постраждав.

Як розповідають самі учні, сидівши на уроках, вони почули сильний гуркіт. На щастя, в той момент у коридорі нікого не було.

На відео видно потрощений пластик і інше сміття на підлозі. На дротах повісилася і колихається над підлогою світлодіодна панель.

Учениця школи написала у коментарях, що всім весело.

"Ніхто не постраждав, всім прикольно", — прокоментувала відео дівчина.

Зазначимо, спеціалізована школа I-III ступенів №155 з поглибленим вивченням англійської мови знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 5. Це неподалік Львівської площі.

Школа на карті

Нагадуємо, у Києві варварськи обрізали липи, залишивши від них одні стовбури. А поряд біля школи №16 поросли хащі, в яких зробили смітник.

У місцевих виникло питання, якщо це санітарна обрізка, то чому її роблять зараз, а не раніше. Кияни обурюються, що після цього все літо вулицю будуть прикрашати "сторчаки". Також питання, чому доля 40-річних лип бентежить, а зарослих кущів поряд школи ні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві 80% водопровідних мереж в аварійному стані. Воду з кранів пити небезпечно.