Большая засуха: жители многоквартирного дома в Киеве месяц сидят без воды

Работники ЖЭКа и жители дома не могут решить, кто виноват

Уже больше месяца жители многоквартирного дома по улице Копыловской, 17/19, в Киеве живут без элементарного доступа к водоснабжению. Проблема возникла 18 марта, когда внезапно исчезла холодная и горячая вода. С тех пор жителям приходится самостоятельно изощряться с обеспечением себя питающей влагой.

Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда, ответственная за обслуживание дома, якобы пытается решить проблему, однако наталкивается на ряд препятствий. "Телеграф" выяснял, что произошло и что делать, когда вы попали в подобную ситуацию.

В чем проблема

Как узнал "Телеграф", первые проблемы с водоснабжением в здании, построенном в середине прошлого века, возникли еще в феврале, когда система вышла из строя. И в течение почти полутора месяцев жители были лишены воды из-за конфликта арендатора и коммунальщиков.

Тот же дом на улице Копыловской, 17/19

Как рассказывает "Телеграфу" пара, снимающая жилье в этом доме, они оказались заложниками ситуации, ведь основные водопроводные трубы расположены в подвальном помещении. Однако, когда произошла первая поломка, арендатор подвала отказывался пропускать работников ЖЭКа, мотивируя это нежеланием "чтобы ему долбили стены".

Владелец квартиры на первом этаже также не соглашалась предоставить доступ, указывая на возможность ремонта через подвал. Этот спор продолжался до середины марта.

Впоследствии арендатор подвала все же предоставил доступ работникам участка №2 КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда" Подольского района Киева. Они заменили часть старых металлических труб на пластиковые. Вода появилась, но всего на неделю. Затем последовал новый порыв металлической трубы и жители снова остались без воды. Снова никого не пускают в подвал, и никто не собирается решать проблему.

Жители вынуждены потреблять воду из альтернативных источников, а КП продолжает обещать решить проблему, однако конкретных действий не предпринимает.

"Телеграф" обратился за разъяснениями к ЖЭКу, однако неожиданно получил совершенно иную версию событий: мол, жильцы сами отказались от ремонтных работ.

Интересно, что ответственный за обслуживание дома ЖЭК зарегистрирован по тому же адресу. Однако, видимо, подключен к другому стояку, поэтому у коммунальщиков нет проблем с набиранием воды для кофе и чая, посещением туалета и мойкой рук.

Скрин из Google Maps

"Только договариваться"

Чтобы получить справедливые объяснения, мы обратились и непосредственно в Подольскую РГА.

В разговоре с "Телеграфом" представитель управляющей компании Подольского района Виталий Музыченко объяснил, что на самом деле под квартирами подвала нет. Вернее, он проходит только по одной стороне дома и этого недостаточно, чтобы починить трубу. Если кто-то не верит, он охотно покажет это.

— Трубы на стояк холодной воды проходят под полом 17-й квартиры. Соответственно из-за повреждений в этой квартире выше вода отключена. Чтобы восстановить водоснабжение, нужен допуск в квартиру 17. Однако жительница нам его не дает. Мы еженедельно им звоним, вешаем просьбы на дверь, направляем запросы – однако никак. У нас уже целая история с этими жителями, – жалуется представитель Подольской РГА.

По его словам, житель 25 квартиры этажом выше, сговорился с жительницей квартиры на первом этаже, чтобы она не предоставляла доступ к квартире.

— Почему – непонятно. Жители 17 и 25 квартир требуют от нас полный пакет документов на проведение ремонтных работ. Просят сметы, сертификаты на материал установленных труб, акты списания материалов и т.п. По этому требованию мы объясняем, что не можем предоставить такие документы, ведь не можем обследовать место аварии! Мы не видели того повреждения, поэтому никак не можем рассчитать объем материалов. То есть, это замкнутый круг какой-то, — эмоционально объяснил Виталий Музыченко.

Решение найти очень тяжело

Кроме того, выяснилось, что владельцы 17-й и 25-й квартиры даже не проживают в своих домах на постоянной основе, поэтому не переживают за отсутствием воды у других жителей дома.

— Они имеют предвзятое отношение к ЖЭКу и говорят: "Я этот ЖЭК накажу". Но за что – непонятно. Жители этих квартир просто играют в такие игры. А мы ждем, пока 17-я квартира предоставит нам доступ, чтобы перемонтировать. Без этого разрешения, к сожалению, сделать мы ничего не в силе, — заключает собеседник.

Что делать в такой ситуации

Как рассказали "Телеграфу" в юридической компании "Приходько и партнеры", человек, купивший жилье, условно покупает внутренние стены этой квартиры. То есть туда, где касается ваша рука внутри — и есть ваше право собственности.

— То, что находится в стенах, за стенами и вне стен — это уже не ваша собственность, это собственность ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома. — Ред). Но чтобы найти выход из любого жилищного спора, нужно знать все детали, — говорит "Телеграфу" юрист Александр Колесниченко.

К примеру, непонятно, почему труба с водоснабжением расположена под квартирой. Ведь их обычно строят так, чтобы до них можно было свободно добраться.

— Если труба каким-то образом оказалась в полу и это труба водоснабжения, то это может быть только в том случае, если человек самовольно переносил "мокрые" точки. То есть например она делала незаконную перепланировку. Возможно, тем и промотивировано, что человек не предоставляет доступ работникам КП. Возможно, перенося эти "мокрые" точки, то есть рукомойник или туалет, она проложила коммуникации под пол (замуровала. — Ред.). Тогда это и могло повлиять на поломки в этом доме, – говорит юрист в комментарии нашему изданию. В то же время он отметил, что это только гипотезы.

Во всяком случае, повторяет юрист, женщина не имеет права не допускать работников КП к месту аварии. Ведь она не является владелицей частей стен всего помещения.

— Если она не пускает, а они вломятся в дверь — это, конечно, патовая ситуация. В нашей компании мы часто решаем такие вопросы, но здесь нужно четко слышать позиции всех сторон. Я не знаю, есть ли в этом доме ОСМД, а если нет, то это яркая демонстрация, почему оно нужно. У них также есть рычаги воздействия. И жители, если на самом деле там активны и желают найти выход из этой ситуации, должны были несколько лет назад создать ОСМД, — делится юрист.

На основании решений ОСМД жители дома могли бы делать все необходимое вплоть до крайних мер.

— Если я правильно понимаю, то у них только жэк. Однако и у них есть рычаги влияния, и при желании могут приходить вместе с полицией. Конечно, и полиция может сказать, что не будет ломать дверь, потому что это частная собственность. Поэтому молниеносное решение я найти не могу в этой ситуации. Однако точно знаю одно — ЖЭКу по закону нужно обеспечивать доступ к этим коммуникациям, — заключает Александр Колесниченко.

Итак, если вы также попали в подобную ситуацию, для начала попробуйте наладить контакт с жильцем первого этажа и объяснить, что провести ремонтные работы необходимо.

Если справиться с этим не получается, помните — житель первого этажа не имеет права мешать ремонтникам в доступе к коммуникациям. И вы всегда можете обратиться за помощью в ОСМД, ЖЭК или даже в суд.