У Київраді пожалілися на обшуки в "Київтеплоенерго": поліція нібито порушує закони

Правоохоронні органи не вперше здійснили візит на підприємство

У п'ятницю, 26 квітня до "Київтеплоенерго" з обшуками завітали столичні правоохоронці. Пов’язано це з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю запчастин, що була виконана з порушеннями.

Про це повідомляє Київрада. В міськраді жаліються, що поліція порушує роботу підприємства своїми обшуками.

"У результаті дій правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу", — йдеться у повідомлені.

У Київраді зазначають, що правоохоронців діють всупереч законам.

"Постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла. Втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати", — підкреслюють в міській раді.

Також зазначають, що "Київтеплоенерго" буде співпрацювати з правоохоронними органами, якщо ті будуть дотримуватися чинного законодавства.

"Підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону й умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури", — додають у Київраді.

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