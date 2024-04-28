"Ситуація критична": у Києві станція метро може обвалитися через підземний ТЦ

Площа тримається на тимчасових опорах, встановлених ще 10 років тому

Станція метро на Поштовій площі знаходиться під загрозою обвалу через підземний двоповерховий торговий центр, який почали будувати понад 10 років тому. Фахівці вважають, що довгобуд тримається на тимчасових палях і може зруйнуватись, пошкодивши станцію.

Такий "сюрприз" існує у столиці ще з часів колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Саме він вирішив зробити ТЦ посеред транспортної розв’язки. Про це пише ТСН.

Ситуацію зі станцією метро обговорювали народні депутати на останньому засіданні парламентської тимчасової спеціальної комісії (ТСК). Тоді вони показали фото довгобуду та запитали заступників мера Києва про можливі загрози для станції метро "Поштова площа".

Як пояснив виконувач обов’язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Виговський, ситуація контрольована і він гарантує, що станцію не затопить. Однак така відповідь не переконала нардепів і вони вирішили всій ТСК сходити під "Поштову площу" і подивитися, чи стоїть там вода, чи ні.

Зазначається, що вже понад 10 років на станції "Поштова площа" відкрито лише один вхід із підземного переходу. Другий закритий. За ним знаходиться двоповерхове підземелля. Згідно з проєктом, там мали бути сходи та ескалатори, які будуть вести в підземні приміщення ТЦ площею приблизно 12 тисяч квадратних метрів.

2014 року під час будівництва ТЦ під Поштовою площею було раптово виявлено частину старовинної вулиці з будівлями часів Київської Русі. Міська влада пообіцяла зберегти її. Забудовник ТЦ продовжив роботи, але пообіцяв виділити місце під музей зі знахідками. Потім у справу втрутилися активісти, і вже з 2017 року припинилися проводити будь-які роботи з будівництва.

Довгобуд на Поштовій площі

У Музеї на Поштовій кажуть, що перекриття площі тримається на стіні котловану, а вона межує зі спорудами станції метро, тому все це пов’язано між собою. Тому потрібно обстежити всі ці конструкції.

"Річ у тому, що на цей час ні в кого немає професійної відповіді на питання — чи дренажні системи працюють і не збирається там вода, саме з того боку метро. Оскільки те, що робиться з протилежної — ми знаємо. Взагалі питання обстеження схилів Володимирської гірки ми підіймали ще у 2019 році. Це зробили публічно та офіційно на рівні КМДА, виносили його на комісію Київради з питань ЖКГ та інфраструктури. під схилом гірки у фунікулера постійно відкачують воду з підвалів», – зазначають у Музеї.

Тим часом архітектор Андрій Миргородський, автор проєкту реконструкції Поштової площі, каже, що ситуація є критичною. Площа тримається на тимчасових опорах, встановлених ще 10 років тому. За його словами, часові конструкції не розраховані на тривалу експлуатацію.

"Про реальну картину та стан споруд під Поштовою площею ніхто об’єктивної інформації не має, а тим більше як саме це може вплинути на роботу метро. Можу сказати одне – ситуація з Поштовою площею критична. І поясню чому. Площа тримається на тимчасових опорах, які були встановлені ще 10 років тому. Такі опори можуть служити кілька місяців, а далі їх потрібно замінити на монолітні, які будуть служити сотні років.

При цьому він додав, що те, що Поштова площа ще тримається, — це взагалі диво. Але будь-якої секунди воно може обернутися катастрофою.

"Нам не варто розраховувати на дурний російський "авось". Я б цьому нікому не радив, тому ми й пишемо і говоримо про реальну загрозу. У цьому випадку відповідальність на себе бере влада, яка зупинила будівництво і запустила в експлуатацію Поштову площу. Як це споруда вплине на метрополітен – це ворожіння на ладані. Бо може залишитись усе як є, а може все закінчитися трагедією, причому ймовірність трагедії дуже висока”, – пояснює архітектор.

На його думку, є два варіанти рішення: засипати приміщення підземного ТЦ та повернути гроші інвестору, або закінчити об’єкт будівництва Музею під Поштовою.

"Я, до речі, ніколи не був проти Музею. Весь комплекс – це як мінімум ще тисяча робочих місць для Києва. Який варіант обрати – має вирішити влада. І чим швидше, тим краще, бо просто взяти та забути про такий об’єкт не вийде — Він голосно про себе нагадає", - додає Андрій Миргородський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кияни звернули увагу на те, в якому стані перебуває підземний перехід на станції метро "Оболонь". Стеля виглядає вкрай небезпечною, ніби може звалитися будь-якої миті.