Стеля може впасти на голови: біля станції метро "Оболонь" помітили протікання (фотофакт)

Люди обурені бездіяльністю київської влади

Після екстреного закриття руху по шести станціях київського метро через розгерметизацію та підтоплення жителі та гості столиці почали звертати пильну увагу на стан підземних тунелів і, як виявилося, не дарма. Цього разу увагу киян привернув перехід на станції метро "Оболонь".

Людей обурив стан стелі, яка виглядає досить зношеною і будь-якої миті може обрушитися на голови перехожих. Про це повідомили кияни у соцмережі.

Так, в Оболонському районі Києва пасажири звернули увагу на те, в якому стані знаходиться підземний перехід на станції метро "Оболонь". Тут на стелі видніються тріщини та плями, а штукатурка буквально падає на голови людей.

Такий стан стелі спричинений протіканням — кияни зазначають, що тут постійно капає вода. Така ситуація спостерігається протягом кількох років, проте столична влада вперто не звертає увагу на цю проблему.

Жахливий стан переходу

Стеля виглядає дійсно зношеною і весь перехід явно вимагає капітального ремонту. Пасажирів столичної підземки обурює такий стан речей, і вони бурхливо обговорюють цю ситуацію в соцмережі.

Люди звинувачують столичну владу в бездіяльності і зазначають, що "Кличко не їздить на метро", а значить, йому немає діла до стану київської підземки:

Стан стелі у підземному переході станції метро "Оболонь" лякає людей

Нагадаємо, що на даний момент у Києві повністю закриті станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Окрім цього над "затопленою" станцією метро в Києві сталася нова НП — тут утворилася глибока вирва і почав просідати ґрунт. Будівельники перекрили значну ділянку місцевості за кіосками та розпочали роботи зі зміцнення конструкцій. Крім цього, тут провели масштабні геологічні дослідження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи розпочнеться у Києві пляжний сезон. Влада столиці просить людей подбати про власну безпеку і бути відповідальними.