У Києві з-під землі почав бити гейзер: у чому причина (відео)

Водіям та пасажирам — приготуватися

У п’ятницю, 26 квітня, у Святошинському районі Києва з-під землі почала під великим натиском витікати вода. Швидше за все, тут стався порив труби, який і спричинив серйозну комунальну аварію.

Варто зазначити, що вода утворила тут справжній фонтан і люди в соцмережі порівнюють це видовище з "гейзером". Про це повідомляється у столичному Телеграм-каналі.

Так, на вулиці Проектній у столиці перехожі помітили, як біля пішохідної доріжки з-під землі активно витікає холодна вода. Внаслідок аварії вода залила проїжджу частину та прилеглі території.

Пройти ж пішохідною доріжкою просто неможливо.

На місце аварії очевидці викликали комунальників, які мають встановити причину події та усунути наслідки аварії.

За попередніми даними, тут стався порив труби на водопроводі.

Вода заливає вулицю Проектну

Нагадаємо, що Київ почало активно затоплювати, оскільки вода в Дніпрі піднялася до рекордних позначок. Під водою опинилися дитячі майданчики та зони відпочинку в Гідропарку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві небезпечно пити воду з-під крана. Як виявилось, у столиці України 80% водопровідних мереж перебувають в аварійному стані.