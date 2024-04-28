"Ситуация критическая": в Киеве станция метро может обвалиться из-за подземного ТЦ

Площадь держится на временных опорах, которые были установлены еще 10 лет назад

Станция метро на Почтовой площади находится под угрозой обвала из-за подземного двухэтажного торгового центра, который начали строить больше 10 лет назад. Специалисты считают, что долгострой держится на временных сваях и может разрушиться, повредив станцию.

Такой "сюрприз" существует в столице еще со времен бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Именно он решил сделать ТЦ посреди транспортной развязки. Об этом пишет ТСН.

Ситуацию со станцией метро обсуждали народные депутаты на последнем заседании парламентской временной специальной комиссии (ВСК). Тогда они показали фото долгостроя и задали вопрос заместителям мэра Киева о возможных угрозах для станции метро "Почтовая площадь".

Как объяснил исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, ситуация контролируемая и он гарантирует, что станцию не затопит. Однако такой ответ не убедил нардепов и они решили всей ВСК сходить под "Почтовую площадь" и посмотреть, стоит ли там вода или нет.

Отмечается, что уже больше 10 лет на станции "Почтовая площадь" открыт только один вход из подземного перехода. Второй закрыт. За ним находится двухэтажное подземелье. Согласно проекту, там должна была быть лестница и эскалаторы, которые будут вести в подземные помещения ТЦ площадью примерно в 12 тысяч квадратных метров.

В 2014 году во время строительства ТЦ под Почтовой площадью была внезапно обнаружена часть старинной улицы со зданиями времен Киевской Руси. Городская власть пообещала сохранить ее. Застройщик ТЦ в то же время продолжил работы, но пообещал выделить место под музей с находками. Затем в дело вмешались активисты, и уже с 2017 года прекратились вестись любые работы по строительству.

Долгострой на Почтовой площади

В Музее на Почтовой говорят, что перекрытие площади держится на стене котлована, а она граничит со сооружениями станции метро, поэтому все это связано между собой. Потому необходимо обследовать все эти конструкции.

"Дело в том, что на данный момент ни у кого нет профессионального ответа на вопрос – работают ли дренажные системы и не собирается ли там вода, именно с той стороны метро. Поскольку то, что делается с противоположной – мы знаем. Вообще вопрос обследования склонов Владимирской горки мы поднимали еще в 2019 году. Это сделали публично и официально на уровне КГГА, выносили его на комиссию Киевсовета по вопросам ЖКХ и инфраструктуры. Но нам хронически отвечали, что никакой угрозы нет. В то же время, в отелях, которые были построены под склоном горки у фуникулера, постоянно откачивают воду из подвалов", – отмечают в Музее.

Тем временем архитектор Андрей Миргородский, автор проекта реконструкции Почтовой площади, говорит, что ситуация критическая. Площадь держится на временных опорах, которые были установлены еще 10 лет назад. По его словам, временные конструкции не рассчитаны на длительную эксплуатацию.

"О реальной картине и состоянии сооружений под Почтовой площадью никто объективной информации не имеет, а тем более, как именно это может повлиять на работу метро. Могу сказать одно – ситуация с Почтовой площадью критическая. И объясню почему. Площадь держится на временных опорах, которые были установлены еще 10 лет назад. Такие опоры могут служить несколько месяцев, а дальше их нужно заменить на монолитные, которые будут служить сотни лет. Это не было сделано. Потому сказать, как они себя поведут в дальнейшем сложно", — рассказал Миргородский.

При этом он добавил, что то, что Почтовая площадь еще держится — это вообще чудо. Но в любую секунду оно может обернуться катастрофой.

"Нам не стоит рассчитывать на глупый российский "авось". Я бы этому никому не советовал, поэтому мы и пишем и говорим об реальной угрозе. В данном случае ответственность на себя берут власти, которые остановили строительство и запустили в эксплуатацию Почтовую площадь. Как это сооружение повлияет на метрополитен – это гадание на ладане. Ибо может остаться все как есть, а может все закончиться трагедией. Причем, что вероятность трагедии очень высока", – объясняет архитектор.

По его мнению, есть два варианта решения: засыпать помещение подземного ТЦ и вернуть деньги инвестору, либо закончить объект строительства Музея под Почтовой.

"Я, кстати, никогда не был против Музея. Весь комплекс – это как минимум еще тысяча рабочих мест для Киева. Какой вариант выбрать – должна решить власть. И чем быстрее, тем лучше, потому что просто взять и забыть о таком объекте не получится – он громко о себе напомнит", – добавляет Андрей Миргородский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевляне обратили внимание на то, в каком состоянии находится подземный переход на станции метро "Оболонь". Потолок выглядит крайне опасным, будто может рухнуть в любой момент.