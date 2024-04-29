Ціни не перестають дивувати: скільки коштує оренда квартир у Києві

Орендувати квартиру в столиці — це дуже дороге задоволення

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. У зв’язку з цим вартість оренди квартир у столиці також знаходиться на досить високому рівні.

Експерти зазначають, що ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.

Так, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 12-14 тисяч гривень на місяць. Ціна багато в чому залежить від району та наявності ремонту.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 16-18 тисяч гривень на місяць. Ціна зазвичай залежить від району, наявності ремонту та екологічної обстановки.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди двійки можна знайти у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районах

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 20 000 гривень на місяць. Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди троячки можна знайти в Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах столиці.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районах відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві по районам

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири здаються в оренду у передмістях Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло в передмісті столиці, проте на них чекає велика кількість сюрпризів.