Самогон через ніпель, і замість бальних танців "Сектор газа": відомий київський політолог порівняв радянську та сучасну школи

Діти стали більш вільними та розкутими

Український історик та експерт-політолог Олександр Палій розповів про свій візит до школи, де він свого часу проходив навчання. Відомого історика приємно здивували зміни, які відбулися у навчальному закладі за останні десятиліття.

На думку політолога, сучасні діти стали більш вільними та розкутими і це має "до чогось призвести". Своїми емоціями від відвідування школи Палій поділився на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, Олександр Палій, за його словами, відвідав школу, в якій він навчався. Його здивувало те, наскільки тут усе змінилося. Діти поводяться більш вільно та розкуто — школярі грають у настільний теніс у дворі, а випускники репетирують вальс.

"Сьогодні зайшов у свою школу і порівняв з моїми шкільними часами. Діти вільніші й розкутіші. Грають в настільний теніс на прямо шкільному дворі, де раніше був офіціоз і лінійки, інші готуються до випускного — танцюють бальні танці (о!) прямо посеред шкільного двору. Досить помітний, щоб не сказати разючий контраст з 80-ими. Хто пам'ятає ті часи — самогон через ніпель, і замість бальних танців "Сектор газа"?", — поставив риторичне запитання Палій.

Фото Палія у Фейсбук

Також Палій зазначив, що у шкільних коридорах немає "надриву" та криків. Такий стан речей він назвав "апофеозом нормальності".

"А зараз я побачив на тому самому місці розслабон, нема надриву, нема вічних криків. Якийсь апофеоз нормальності. Директор попросила мене штовхнути промову перед десятикласниками. Хлопці розбіглися, дівчат більше цікавили танці, тож я одразу перейшов до завершального слова і побажав їм гарно вчитися і знайти хороших хлопців. "А в нас вже є", — відповіли вони", — розповідає політолог.

Палій у школі, де він навчався

У результаті зустрічі керівництво школи попросило політолога сказати промову перед учнями 10 класу, яку вони слухали не в повному складі, оскільки їх більше цікавили танці.

Палій зазначив, що зараз українські діти мають набагато більше свободи у школах і це обов’язково "до чогось призведе".

"Здається, оця свобода, яку зараз мають українські діти — колосальна штука, недооцінена громадою. Вона до чогось обов'язково призведе, думаю, до чогось хорошого", — резюмував історик.

Для довідки: Олександр Андрійович Палій – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. 2001 року закінчив Києво-Могилянську академію (політологія, історія). 2006 року в Національному інституті проблем міжнародної безпеки захистив дисертацію за спеціальністю "Національна безпека держави", кандидат політичних наук.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних та журнальних публікацій, 150 відеосюжетів та автором 9 книг.

Лауреат премії імені Джеймса Мейса 2012 року. Одружений. Серед захоплень – гра в шахи та подорожі.

Олександр Палій

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