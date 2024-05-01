Ніяких розваг, кефір та вівсянка: скільки реально коштує місяць життя у Києві (відео)

У кожного з нас своє розуміння комфортного життя

Відеоблогер Юрій Кот вирішив на власному досвіді перевірити, скільки потрібно грошей, щоб переїхати жити до Києва. Хлопець приїхав до столиці і докладно розповів про те, де він ночував, що їв і яку суму на це витратив за місяць.

Варто відзначити, що експеримент вийшов досить цікавим та незвичайним. Детальніше про реальну вартість життя у Києві — читайте у нашому матеріалі.

Подорож блогера розпочалася на столичному залізничному вокзалі, куди він приїхав уранці. Потім хлопець пішов у метро, купив одноразовий квиток за 8 гривень та подався до хостелу, який запримітив в інтернеті заздалегідь.

Квиток за 8 гривень – перша витрата блогера у столиці

Прибувши в потрібне місце, блогер зайшов у магазин і купив мінеральну воду, кефір і круасан. Витратив він на свій сніданок 50 гривень.

Сніданок у столиці за 50 гривень

Хостел, що розташовується на Контрактовій площі, обійшовся хлопцю в 200 гривень за добу. Також необхідно залишити 200 гривень застави та кожної доби віддавати 25 гривень за постільну білизну.

Перший тиждень тут коштує 550 гривень, а за місяць у хостелі просять 2100 гривень.

Умови в хостелі виявилися досить нормальними: чистий туалет, душ із гарячою водою та простора кухня.

Хостел за 200 гривень на добу

Блогер вирішив залишитись у хостелі на добу та зайнявся пошуками квартири. Крім цього він прогулявся Контрактовою площею і був у захваті від місцевих пам'яток.

Хлопець знайшов оголошення про здачу квартири на Подолі за 8 тисяч гривень на місяць. Разом із заставою та послугами рієлтора у нього попросили 20 000 гривень.

Комунальні послуги потрібно оплачувати окремо: взимку – близько 2000, а влітку – близько 1000 гривень.

На Куренівці він знайшов дешевший варіант квартири — із заставою та оплатою послуг рієлтора у нього попросили 15 тисяч гривень.

Блогер зазначив, що винайняти квартиру без рієлтора в Києві практично неможливо — всі хочуть мати відсоток.

Прогулянка Контрактовою площею

Увечері хлопець повечеряв у "Пузатій хаті" і віддав за борщ, пюре та котлету по-київськи 154 гривні. За перший день у Києві він витратив 438 гривень та нагуляв 16 кілометрів пішки.

Вечеря у Києві за 154 гривні

Зрештою, блогеру вдалося орендувати квартиру без ріелтора за 10 000 гривень на місяць. Спочатку вона здавалася подобово за 400 гривень, але він зняв її за 333 гривні на день і в результаті вийшло 10 000 гривень. У вартість входить інтернет та комунальні послуги.

Диван в квартирі за 10 тисяч гривень

Потім хлопець вирушив до супермаркету і скупився на тиждень. Він придбав пакет гречки, вівсянку, макарони з твердих сортів пшениці, капусту, три яблука та три банани, 15 яєць, рибну консерву, два курячі філе, сир, сметану, кукурудзу в банці, чай, соняшникову олію, питну воду та мед.

Загальна сума закупів становила — 602 гривні.

Їжа на тиждень "затягнула" на 602 гривні

З придбаних продуктів блогеру вдалося приготувати досить ситні та збалансовані страви, якими він харчувався протягом тижня.

Згодом йому довелося витратити ще якусь кількість грошей на засоби особистої гігієни, а також на наступних тижнях регулярно поповнювати запаси холодильника.

Меню на тиждень

Зрештою місяць проживання у Києві коштував блогеру 14 705 гривень. Детальніше про всі його пригоди в столиці та про витрати ,які можно значно скоротити — дивіться у відео:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у центрі Києва можна переночувати за 130 гривень та робив огляд на найдоступніші столичні хостели. Київ – популярне туристичне місто і якщо ви шукаєте найдешевше місце нічлігу, то саме хостел – це оптимальний вибір.